¿Sabías que ahora Google tiene un mapa de comidas? ¡Es espectacular!

¿Qué mejor que comer la especialidad de la casa?

Aunque hay un sin fin de aplicaciones, como Yelp, que te ayudan a encontrar tu mejor opción de restaurante, siempre es bueno saber cuál es el tipo de comida que es realmente local. Cada ciudad tiene su plato típico, como es natural del desarrollo de las culturas, pero ¿es realmente esa su especialidad al entrar a la cocina?

Google por años ha sido pieza clave para saber en dónde estamos y cómo llegamos a nuestro destino final, aparte de responder ilimitadamente a nuestras preguntas. Ahora sus herramientas ofrecen nuevos servicios. ¿Estás de viaje? aliméntate con la comida local, aunque es importante que sepas que esto también te será muy útil en casa.

“El tipo de restaurante más visitado”, en inglés The most visited restaurant type, es el sitio web de Tendencias de Google que ahora podrás encontrar para llegar no solo al lugar indicado, sino a la comida más recomendada en la zona.

¿Por qué comer siempre lo mismo? Podrías estar perdiendo algunos de los mejores sabores al ignorar las especialidades de la casa.

Actualmente la base de datos está organizada por 30 ciudades en los Estados Unidos, pero tranquilo, está en construcción. Pronto Google te ayudará a llegar a los sitios correctos de comidas alrededor del mundo.

¿Ya sabes cuál es la especialidad? Esta herramienta también te ayudará a comparar entre las buenas y las mejores opciones.