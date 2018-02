Una concursante en ‘The Bachelor’ reportada como desaparecida mientras participa en el show

La televisión y sus programas de reality pueden sorprendernos, pero esta historia va más allá

El pasado 1 de febrero de 2018, el periódicio local el North Coast Journal publicó una historia sobre “Humboldt 35” (una base de datos de personas desaparecidas del Procurador General de California del condado de Humboldt, California, hasta el 18 de enero de 2018).

The Journal compartió la historia en Facebook, preguntando a los usuarios si vieron a alguien que reconocieron. Y varios fueron los que, efectivamente, reconocieron de inmediato a una de las personas. La habían visto en el programa de ABC, el lunes por la noche.

“Sí, Rebekah Martinez está en esta temporada de The Bachelor …” comentó una persona, compartiendo una foto del perfil de Bachelor de “Bekah M.” y otra foto de “Rebekah Martinez”, del artículo de Humboldt 35.

De acuerdo con el sitio web del fiscal general de California, Bekah, de 22 años, fue reportada como desaparecida el 12 de noviembre de 2017.

“Según los informes, Martínez había venido al condado de Humboldt para trabajar en una granja de marihuana. Su madre no supo nada de ella desde el 12 de noviembre de 2017 “, dijo a The Journal la Oficial de Información Pública, Samantha Karges, de la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt en un correo electrónico.

Samantha confirmó que, después de hablar con Bekah por teléfono, ella era la misma persona y, obviamente, no había desaparecido. La eliminaron de la lista del resto de personas que sí estaban en paradero desconocido.

Buzzfeed informa que Bekah ha sido muy activa en las redes sociales (particularmente en su cuenta pública de Instagram) promocionando su aparición en el programa durante todo el tiempo que supuestamente había desaparecido, por lo que no está claro por qué esto no se resolvió antes. Tampoco está claro si Bekah estaba filmando The Bachelor (y “secuestrada” por producción) en el momento en que su madre informó de su desaparición.

Desde que todo salió a la luz, Bekah respondió en Twitter. “Mamá, ¿cuántas veces tengo que decirte que no señal en el celular en The Bachelor? “. También compartió el artículo del Journal sobre su historia.

“Honestamente, lo más aterrador de esta historia es que mis esfuerzos por ocultar la peor foto de mi licencia de conducir se vieron frustrados”, bromeó, refiriéndose a la foto utilizada en su informe de personas desaparecidas.

El perfil de Bachelor de Bekah muestra su ocupación como “niñera” y su ciudad natal como Fresno, California.