Asamblea estatal vuelve a impulsar el “Dream Act” y proyecto queda en manos del Senado

La iniciativa, que ha sido promovida siete veces ya, pretende ofrecer ayuda financiera a “dreamers” estudiantes que no califican actualmente para ayudas universitarias.

Por séptima vez, la Asamblea estatal volvió a aprobar el proyecto de ley del Dream Act” , que ofrece ayuda financiera a “dreamers” estudiantes del estado de Nueva York que desean ir a la universidad y que actualmente no califican para ese beneficio por su estatus migratorio. Ahora la legislación quedará nuevamente en manos del Senado, donde se ha quedado a medio camino.

“Los legisladores de la mayoría en la Asamblea reconocen que los inmigrantes son un elemento esencial del tejido social y económico de nuestro estado”, dijo el presidente de la Asamblea Carl Heastie, al referirse al proyecto A.9605, promovido por la asambleísta Carmen De La Rosa. “Es económicamente y totalmente equivocado negar a los estudiantes que fueron educados en nuestro sistema escolar público de Nueva York, las herramientas que necesitan para alcanzar su potencial académico y contribuir plenamente a la economía de nuestro estado”.

La promotora del proyecto, aseguró que no aprobar esta legislación es negarle un derecho básico a los soñadores y pidió que el Senado y el gobernador Andrew Cuomo hagan su parte.

“Estos jovencitos no conocen otro hogar que este y al no permitir que puedan recibir ayuda para ir a la universidad se les está frenando en el camino, por lo que es urgente que ahora el Senado la apruebe de una vez por todas y no le dé más vueltas”, comentó la política dominicana.

Javier H. Valdés, codirector ejecutivo de “Make the Road New York”, aplaudió la gestión de los asambleístas al aprobar la ley y la calificó como una buena respuesta ante el clima de odio que ha promovido la Casa Blanca.

“Una vez más, la Asamblea Estatal de Nueva York está liderando el camino para ampliar las oportunidades para los neoyorquinos inmigrantes. Aplaudimos hoy el rotundo voto de la Asamblea por el Dream Act, que marca un paso crítico en la lucha para garantizar la igualdad de acceso a la educación superior en todo el estado”, dijo el activista.

Antonio Alarcón, beneficiario de DACA y organizador juvenil, aseguró que justo cuando los “Dreamers” están luchando para hacer valer sus derechos, la Legislatura Estatal debe mostrar respaldo a los jóvenes.

“En un momento que los Dreamers enfrentan continuos ataques de una administración xenófoba y racista en Washington DC, instamos al Senado estatal a seguir inmediatamente el liderazgo de la Asamblea y aprobar esta legislación que beneficiará la economía del Estado. Dar acceso a la ayuda financiera a todos los jóvenes, independientemente de su estatus migratorio, es lo correcto”, concluyó el mexicano.