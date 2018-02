¿Santiago, el asesino de Carolina en la telenovela ‘Caer en tentación’?

La telenovela de Univision ya se encuentra en sus últimas semanas y hay una gran incógnita

Para Carlos Ferro descubrir quién es el asesino de Carolina en la telenovela “Caer en tentación“, no es una tarea fácil. A pesar de dar vida a Santiago, esposo de Carolina (Adriana Louvier), desconoce el final de la serie, debido a la estrategia que planteó la productora Giselle González para su desenlace.

“Yo hago mi quiniela, porque nadie sabe; es el secreto mejor guardado de la empresa en este momento, nadie sabe, porque Giselle lo sabe, grabamos cinco finales, pero lo va a poner el día que acaba la novela. Mi quiniela es por Nico y Santiago, lo deduje de todos los textos”, comenta Ferro, quien asegura que la productora sorprenderá a todos.

“No nada más es eso, es quién mató a Carolina y el final, lo que sigue; pero eso no lo voy a decir, a mí me impactó. Giselle es una mente maquiavélica, le ha funcionado, es una cosa que nunca esperamos , era un proyecto que iba a mover fibras”.

La historia aborda la infidelidad por parte de los personajes de Adriana Louvier y Gabriel Soto, quienes han sido juzgados por eso y cómo indirectamente se intercambian las parejas.

Caer en tentación narró la vida de dos parejas en los tiempos pasado y presente, logrando una continuidad que nos llevará a descubrir por qué Damián (Gabriel Soto) y Carolina (Adriana Louvier) toman la decisión de abandonar sus vidas e irse juntos; aunque alguien impide su propósito.

Gerardo Escareño