Ni Cristiano Ronaldo ni Messi, el futbolista más rico del mundo juega en Getafe

Es francés, juega de mediocampista y tiene una empresa con un valor de 36 mil 800 dólares

El futbolista más rico del mundo no juega en el Real Madrid ni en el Barcelona. Es francés, tiene más dinero que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y es la nueva adquisición del Getafe en La Liga de España.

Se llama Mathieu Flamini, se desempeña como mediocampista, pero también es un reconocido empresario cuya compañía, GF Biochemicals, se dedica a producir ácido levulínico, una molécula alternativa del petróleo y actualmente posee un valor de 36 mil 800 millones de dólares.

Flamini tiene prácticamente asegurada su vida, incluso aún cuando se retire de las canchas, sin embargo, independientemente de su actividad empresarial, la pasión por el fútbol lo ha llevado a jugar con equipos de primer nivel en Inglaterra, Francia e Italia como el Olympique de Marsella, el Arsenal, el AC Milan y el Crystal Palace.

“Nunca he jugado en La Liga y me llamó la atención el proyecto del Getafe. El fútbol es mi pasión desde que tenía 6 años, estoy aquí para ayudar y no pienso en los intereses fuera del fútbol”, fueron las palabras del mediocampista de 33 años, cuando fue presentado por el Getafe.

Su último partido oficial lo disputó con las Águilas ante el Manchester City en la Premier League en mayo de 2017, sin embargo, seguró que estuvo entrenando por su cuenta durante este semestre en el que estuvo inactivo del fútbol profesional.

El debut de Flamini con el Getafe se podría dar este domingo 11 de febrero en el Camp Nou, nada menos que contra Barcelona con todo y Messi, uno de los futbolistas con más dinero en el mundo, aunque ahora se sabe que no tanto como el mediocampista francés.