Deportista alemana se desnuda para olvidar su depresión por no ir a Pyeongchang

La esquiadora Lisa Zimmermann, favorita para conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, apareció en la revista Playboy

Luego de no haberse recuperado a tiempo de una lesión en la rodilla y quedar marginada de los Juegos Olímpicos de Invierno, la alemana Lisa Zimmermann decidió olvidar su depresión, ya que era una de las favoritas a conquistar una medalla de oro, y posó para una prestigiosa revista para adultos.

La esquiadora freestyle apareció en la edición alemana de Playboy y es blanco de críticas por protagonizar imágenes muy sexys.

“No tomará la salida en Corea del Sur, pero todo el mundo habla de ella” señaló el sitio Sportbuzzer, aludiendo a la portada y al reportaje fotográfico que tanto revuelo está causando.

Lisa comenzó practicando patinaje artístico sobre hielo antes de pasarse al esquí y ahí es una de las máximas exponentes de un disciplina que sólo es olímpica desde 2014.

“Llegó un momento en el que me volví loca (por no poder competir). Tenía la necesidad de moverme, pero no me dejaban hacer nada, ni ir a patinar, ni esquiar. Tampoco podía salir con mis amigos por lo duro de la recuperación. No soy el tipo de persona que se va por ahí a tomar café, si salgo, tiene que haber acción”, admitió la deportista alemana.

En su cuenta de Instagram, Zimmermann suele compartir algunos videos para mostrar sus habilidades en las pistas, aunque también publicó un desnudo tomado en la piscina mientras realizaba un ejercicio de equilibrio.