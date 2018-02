Trucos para limpiar tu auto en menos de una hora

Limpiar tu auto puede ser algo tedioso, pero si lo haces con orden lo harás rápidamente

Muchas veces no tenemos tiempo para llevar al auto lavado nuestro coche y que lo dejen como nuevo, por lo que hoy te daremos algunos consejos para que éste quede como nuevo en apenas unos minutos.

1- Lavado veloz

Si tienes a la mano una bomba hidráulica, verás como con un par de galones tu auto quedará perfectamente limpio, solo sécalo con un trapo.

2- Pon orden

Muchas veces acumulamos objetos, algunos van dentro del coche y otros no, clasifica y saca lo que debes, lo demás debe tener un lugar en donde no estorbe ni cause problemas.

3- Sacude y limpia

Sencillo, sacude los tapetes y con un trapo húmedo limpia tablero y las partes interiores que requieras.

4- Aspira

Consigue una aspiradora pequeña y pásala rápidamente por la alfombra y las ranuras, no debe llevarte más de 10 minutos hacer una limpieza a fondo.

5- Adíos a la basura

Ten siempre a la mano una o varias bolsas en las que tires la basura, solemos acumular envases, vasos y envolturas, así que no permitas que ensucien tu auto.