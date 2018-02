Scott Disick revela por qué trató de ocultar su relación con Sofia Richie

¿Le tenía miedo a Kourtney?

Aunque el pasado mes de mayo Scott Disick empezó a acaparar titulares con rapidez a raíz de su visita a la ciudad costera de Cannes -en los mismos días en que se celebraba allí su famoso festival de cine-, debido fundamentalmente a que se dejó fotografiar disfrutando de ostentosas fiestas a bordo de un yate y, sobre todo, a la presencia en ellas de la joven Sofia Richie, lo cierto es que en esa época, como ha reconocido él mismo en el último episodio de ‘Keeping Up with the Kardashian’, su intención pasaba curiosamente por mantener su nuevo estado sentimental lejos de la atención mediática.

Tanto es así, que como se desprende del citado episodio emitido ayer domingo -filmado probablemente en los albores de su llamativa relación con la hija de Lionel Richie-, al que fuera pareja de Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos, Mason (8), Penelope (5) y Reign (3), le resulta “muy incómodo” hablar de su flamante novia en presencia de la familia Kardashian, especialmente ante la matriarca y mánager del famoso clan, Kris Jenner.

“Kris es como una madre para mí, así que nunca he tenido la impresión de que me haya estado forzando para revelar la dimensión del asunto. Pero la verdad es que me resulta muy incómodo hablar con ella de mi vida personal o de las citas que he tenido”, explica el empresario de 34 años en un momento del programa. “Me gustaría poder ser más abierto y honesto con ella y contarle cómo me siento de verdad. Pero al mismo tiempo respeto mucho a Kourtney y a sus sentimientos. Puede que esté exagerando, pero ahora mismo lo único que quiero es ser respetuoso con todo el mundo”, ha añadido.

A diferencia del apoyo velado que le habría mostrado Kris en estos tiempos algo turbulentos de su dinámica familiar con Kourtney, la hermana menor de esta, la mediática Kim Kardashian, habría adoptado una actitud algo más hostil -pero en apariencia conciliadora- a la hora de valorar la forma en que Scott Disick está tratando de rehacer su vida sentimental.

“Sinceramente, no me importa, pero tampoco le juzgo. Creo que está bien. Solo espero que tome las decisiones correctas, que se divierta, pero que no se vuelva loco. También es cierto que tiene que pasar página y vivir su vida. Desde luego Kourtney ha pasado página, y creo que eso es lo mejor para todos”, ha asegurado al respecto la esposa de Kanye West.