Katy Perry y Orlando Bloom, ¿juntos de nuevo?

Parece que la ex pareja estaría dispuesta a dar una segunda oportunidad a su historia de amor

Ha pasado ya casi un año desde que la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom anunciaran públicamente el fin de su relación sentimental, un romance que dejó grandes joyas informativas como las imágenes que retrataban al intérprete completamente desnudo mientras navegaba por el río con la artista en medio de una escapada veraniega o rumores poco contrastados sobre la posibilidad de que ambos estuvieran planteándose pasar por el altar y formar su propia familia.

Tras un período en el que la estrella estadounidense se ha dedicado fundamentalmente a cultivar su carrera profesional -el año pasado lanzó su último disco, ‘Witness’, y se embarcó en una ambiciosa gira mundial-, parece que la expareja estaría dispuesta a dar una segunda oportunidad a su historia de amor, un cambio de actitud motivado curiosamente por la estrecha amistad que han logrado forjar en los once meses que han pasado desde su separación.

“Vuelven a estar juntos y Katy quiere asegurarse de que las cosas funcionan esta vez. Ha intentado olvidarse de él, pero no ha conseguido sacarle de su vida ni de su mente. Se preocupa mucho por él y lo quiere. Ahora están tratando de recomponer lo suyo con la mayor discreción posible, pero no hay duda, están juntos de nuevo“, ha explicado una fuente al diario británico The Sun.

Pocos meses después de la ruptura, la diva del pop llegó a afirmar con toda naturalidad que seguía viendo a Orlando con frecuencia y que, a pesar del triste desenlace de su relación, se sentía afortunada de seguir contando con el intérprete inglés en su vida: “Bueno, sabes que la gente suele entrar y salir de tu vida con rapidez, así que me alegro de poder contar en la mía con toda la gente que quiero. A medida que te haces mayor, ciertas barreras se rompen… Y la verdad es que ahora estoy muy ocupada, estoy preparando mi tour“, aseguraba el año pasado a E! News al ser preguntada por el vínculo que le unía a su ex.

Sin embargo, y quizás para matizar sus declaraciones anteriores o evitar especulaciones innecesarias, en la misma entrevista Katy confesaba que la soltería estaba ejerciendo un efecto muy positivo en todos y cada uno de los aspectos de su trayectoria musical: “Estoy en una etapa en la que soy joven de corazón pero algo más madura en lo mental… ¡Y encima estoy soltera! Lo bueno de esto es que tengo más tiempo para mí y para mis proyectos, más energía para tratar de encontrar el necesario equilibrio en mi vida”, apuntaba.