A Antonio Banderas le llueven críticas por publicar foto con un arma después de la masacre en Florida

Antonio Banderas suele ser una de las personalidades del mundo del entretenimiento más comprometido con la sociedad, el bienestar del mundo, y lo hemos visto más de una vez levantar su voz en pro de justicia.

Por eso fue sorprendente ver como en la mañana del jueves 15 de febrero, a menos de 24 horas de la masacre en una escuela de la Florida donde un joven asesinó a 17 personas, el actor publicó un #TBT de la película ‘El Placer de Matar’ donde se lo ve portando un arma.

Aunque el mensaje que acompañaba la imagen era muy positivo, enseguida comenzaron a lloverle todo tipo de críticas: algunos asombrados, otros recordándole que no era el momento de este tipo de fotos, y quienes directamente compartieron su tristeza por su falta de sensibilidad.

Aquí alguno de los mensajes:

wilfreandreDios esta publicación hoy despues de la masacre de florida ?

sirbentley9What is this idiot have a gun in picture after yesterday 🙏🏼

telma_frHay momentos que las publicaciones cómo estás duelen, cargar un arma no es un buen referente ni tampoco una buena foto, hay títulos de películas que duelen! Lo que está pasando en Miami …duele! Independientemente en qué parte del mundo nos encontramos. Esta publicación no es acertada y peor en estos momentos. @antoniobanderasoficial

lupi_fg@telma_fr y más cuando uno está cerca de donde ha sucedido la tragedia. No digamos las familias afectadas. Mucha tristeza en mi corazón 🖤

carla_riveraLa Florida esta pasando por momentos tristes por culpa de las armas. Esto no es un buen ejemplo. 😢

rustic_barcelonaAntonio, Hola te admiro mucho!, sabes , hubo un tiroteo en Florida, murieron 17 jóvenes 😔, quizá esta foto tuya no sea bien vista por acá en estos momentos. Saludos 😀

kriver12@bcaleroraya tiene mucho que ver. El subiendo una foto con un arma un día después de la masacre en Florida es falta de respeto para todas las victimas y sus familias. @rustic_barcelona tiene razón.