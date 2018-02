Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana puedes disfrutar de un concierto con Ricardo Arjona, en el Madison Square Garden, una fiesta repleta de superhéroes y fiestas de vallenato y merengue con El Binomio de oro y Toño Rosario.

Foto: Associated Press

Jueves 22

Concierto: Ricardo Arjona

Repasa junto al cantautor Ricardo Arjona sus mayores éxitos en un concierto en el Madison Square Garden. El intérprete de ‘Señora de las cuatro décadas’, ‘El problema’, ‘Lo poco que tengo’ y ‘Dime que no’, regresa a la Gran Manzana con la gira ‘Circo Soledad’. A partir de las 8 p.m., en 4 Pennsylvania Plaza. Entradas: desde $74. Información: www1.ticketmaster.com

Un encuentro de superhéroes

Desde hoy y hasta el domingo 25, los fanáticos de Marvel vivirán una noche de fantasía cuando sus superhéroes favoritos se reúnan para combatir el mal en el Barclays Center. Avengers, Guardianes de la Galaxia, Capitán América y el Hombre Araña son sólo algunos de los personajes que estarán en escena. El espectáculo, producido por Feld Entertainment, Marvel Universe LIVE, incluirá pirotecnia, artes marciales y peripecias aéreas, entre otras atracciones. Entradas: desde $20. Información: http://www.marveluniverselive.com/tickets

Descuentos en One World Observatory

Aprovecha desde hoy y hasta el domingo 25 de descuentos para las boletas de entrada al One World Observatory, en World Trade Center, como parte de una oferta con motivo de las vacaciones por el Día de los Presidentes. Escapa de las bajas temperaturas en este observatorio, que ofrece espectaculares vistas de panorámicas de la ciudad y que tiene ahora paquetes especiales para dos y cuatro personas. Desde $29. Información y entradas: http://www.oneworldobservatory.com

Viernes 23

Concierto de merengue: Toño Rosario

Comienza el fin de semana con buen pie con la música contagiosa del dominicano Toño Rosario, quien de seguro te ayudará a echar a un lado el estrés de la rutina a ritmo de merengue. Rosario, intérprete de ‘Dale, vieja dale’, entre otros temas, cantará éxitos de su extensa trayectoria. En Mamajuana Café Paterson, en Paterson, NJ. La entrada general es $30. Información: http://www.boletosexpress.com

Vallenato con Binomio de Oro

Disfruta en grande de un concierto de vallenato a cargo de El Binomio de Oro, una de las orquestas más destacadas en el género. La agrupación, que llegará directamente desde Colombia, es de origen barranquillero y fue creada hace cerca de cuatro décadas por Israel ‘El Pollo’ Romero y Rafa Orozco. En Sabor latino, ubicado en el 95-35 40th Road, Queens, a partir de las 10 p.m. Entradas: desde $30 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com

Explora la vida de los búhos

Los más pequeños de la casa tienen la oportunidad de aprender sobre la vida misteriosa y nocturnal de los búhos. Esta actividad, que forma parte de la Semana de los Niños, ofrece actividades en todos los parques en los cinco condados de la ciudad, mostrará las particularidades de esta ave y los diversos tipos que existen. En el Dana Discovery Center en Central Park, calle 110 entre la Quinta Avenida y Lenox. De 1:00 p.m., hasta las 2:30 p.m. Información: http://www.nycgovparks.org

Sábado 24

Fiesta de swing y jazz

Únete a una fiesta en la que podrás bailar swing y jazz, dos de los géneros musicales más famosos de Harlem. Esta celebración contará con la participación de The Lindy Hop y The Big Apple Circle Dance y será auspiciada por The Harlem Swing Dance Society. Aprovecha para aprender algunos pasos de baile que además podrás poner en práctica. Desde las 3 hasta las 7:30 p.m., en Pelham Fritz Recreation Center, 2 West 122 street, Bronx. Información: 212 860-1380. Gratis.

Domingo 25

Celebra el Año del Perro

No puedes perderte una espectacular procesión, entre dragones, bailarines, música y colorido, que celebrará la llegada del Año del Perro, acorde con el calendario lunar chino. Esta fiesta callejera incluirá actividades para toda la familia y vendedores de comidas y bebidas. Esta fiesta comienza a las 11 a.m., en Canal Street y se extiende hasta Mott Street, para continuar hasta East Broadway y sigue hasta Forsyth hasta Sara D. Roosevelt Park y culmina en Broome Street.

Concierto: Mambo y jazz

La orquesta del New School Afro-Cuban Jazz pondrá a los 23 miembros de esta orquesta en escena bajo la dirección del experimentado músico, conductor y compositor Bobby Sanabria. Esta agrupación tocará mambo, big band y jazz entre otros ritmos. La entrada es $10 y los fondos recaudados serán destinados a los estudiantes. En el Bronx Music Heritage Center, 1303 Louis Nine Blvd., a partir de las 6 p.m. Información: http://www.thisisbronxmusic.org

Jueves 1

Concierto: Bad Bunny

Prepárate para una noche de reggaetón con el rapero puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como ‘Bad Bunny’. El artista, popular por temas como ‘Amantes de una noche’, ‘Ahora me llama’, junto a Karol G y ‘Sensualidad’ y ‘Vuelve’, una colaboración con Daddy Yankee, cantará en el United Palace, a partir de las 7 p.m.