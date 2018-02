Fotos: La hispana que ha gastado una fortuna para parecerse a Melania Trump

Se llama Claudia Sierra, vive en Houston y un episodio complicado en su vida le llevó a tomar esta decisión

Desde que se convirtió en la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump se ha convertido en un modelo de inspiración para muchas mujeres que están dispuestas a hacer lo que sea con tal de parecerse lo más posible a la exmodelo.

Ese es el caso de una mujer de origen hispano que radica en Houston, Texas, llamada Claudia Sierra, quien se ha obsesionado con la idea de ser la doble de Melania.

Hace algún tiempo, Claudia atravesó por un momento difícil, al ser diagnosticada con cáncer de mama. Por fortuna, se convirtió en una de las grandes sobrevivientes de esta enfermedad, pero los estragos de los tratamientos mermaron su autoestima, y más cuando en una cita, un hombre le comentó que se veía mucho mayor de la edad que ella tiene (42 años).

Esto hizo que Claudia buscara darse una nueva imagen, por lo que acudió con el cirujano plástico Franklin Rose, a quien le contó su sueño de parecerse lo más que se pudiera a Melania, ya que la considera una mujer “fuerte, poderosa y glamorosa”.

Esta hispana comenzó con su proceso de transformación a mediados de 2017 y hasta el momento lleva 9 cirugías, las cuales han implicado un desembolso de aproximadamente $50,000 dólares. Entre los arreglos que se ha hecho destacan: aumento de senos, rinoplastia, abdominoplastia, levantamiento de glúteos, liposucción y estiramiento de párpados.

También se ha colocado extensiones en el cabello, se arregló los dientes, ahora utiliza lentes de contacto azules y contrató a un entrenador personal para poder ser exactamente como la primera dama.

“Cuando me miro al espejo, no puedo creer que sea yo. Me siento como un fénix, este es mi renacimiento… Tengo mucha más confianza y autoestima, siento que podría acercarme a cualquiera para hablar, especialmente con aquellos que me insultaron”, comentó Claudia en entrevista para el Daily Mail.

Sierra ha recibido tanto halagos como críticas pero se ha convertido en una figura y ha sido invitada a varios programas de TV y radio pues se ha convertido en una de las grandes luchadoras en contra del bullying cibernético.

Aquí una entrevista que dio acerca de su radical transformación: