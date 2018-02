Alerta en Nueva York por caso de sarampión

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York alertó a la ciudadanía de una posible exposición al virus en Manhattan y Brooklyn

El Departamento de Salud de Nueva York alertó a la ciudadanía de una posible exposición al sarampión en varios espacios de la ciudad visitados por un turista australiano contagiado con la enfermedad.

La persona visitó condados de la ciudad de Nueva York, así como zonas al norte del estado y Nueva Jersey.

El turista fue diagnosticado con el enfermedad mientras se encontraba en NYC.

En la ciudad, visitó hoteles en Brooklyn y Manhattan. En este último condado participó en un grupo que hacía el recorrido “Oasis Bible Tour”, del Metropolitan Museum of Art.

Las autoridades brindaron una lista de los lugares visitados por el enfermo. Este conteo refleja el momento en que la persona estuvo por el área más dos horas después de abandonar el lugar.

Espacios visitados:

• La Quinta Inn, 31 W. 71st Street, New York, NY, entre el 16 de febrero y la mañana del 19 de febrero.

•Oasis Bible Tour, en The Metropolitan Museum of Art, 1000 5th Ave., New York, NY, entre la mañana del 16 de febrero y la tarde del 17 de febrero.

• Watchtower Educational Center, 100 Watchtower Drive, Patterson, NY, entre 12:30 p.m. y 6:30 p.m. el 19 de febrero.

• Best Western Hotel, 1324 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY, entre el 19 de febrero hasta las 12:00 p.m. del 20 de febrero.

• Comfort Inn & Suites Goshen, Middletown, 20 Hatfield Lane, Goshen, NY, desde las 4:30 p.m. del 20 de febrero hasta las 10:30 a.m. del 21 de febrero.

• Excel Urgent Care, 1 Hatfield Lane, Goshen, NY, entre las 8:00 a.m. y 11:30 a.m. del 21 de febrero.

• Orange Regional Medical Center, Emergency Department, 707 E. Main Street, Middletown, NY, entre 9:00 a.m. y 4:00 p.m. del 21 de febrero.

Las autoridades exhortaron a las personas que estuvieron en estos lugares en los periodos mencionados que acudan a examinarse a algún centro de salud.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus.

A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS). Sin embargo, en los últimos anos ha habido una disminución de los decesos, gracias a las iniciativas de prevención.

El virus se transmite a través del contacto directo y del aire.

Los síntomas son: fiebre, tos, mocosidad, conjuntivitis, sensación de dolor y malestar, pequeñas manchas blancas dentro de la boca y erupción en la piel color roja con manchas.