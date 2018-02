¿Es el hombre el sexo fuerte? (II)

Walter Riso nos recuerda que "la nueva masculinidad no exige tanto. Un hombre débil puede ser tan varonil como femenina una mujer fuerte".

Vimos en la entrega anterior que al hombre se le exige fuerza física, valentía, no expresar sus emociones, ser autoritario y dominante. Pero nada de eso le ayuda a la hora de formar pareja y familia.

¿Qué hace falta para que una relación de pareja funcione y sea exitosa?

Una masculinidad diferente

Que el hombre se alfabetice emocionalmente y que la mujer acepte a este hombre como un ser humano y no como un héroe de novela.

El hombre ya no tiene que matar dragones, ni salvar princesas. No hace falta que salga a cazar para que ella y sus hijos coman.

¿Cuáles son las mayores amenazas del hombre?

Ser sensible, considerado y amoroso.

Que no siempre tenga que ganar.

Que sepa trabajar en “equipo” y se olvide de ser el jefe.

Que aprenda a pedir perdón y decir ‘te quiero’.

Necesitamos que los hombres pasen a ser líderes y se olviden de su cacareada fuerza masculina.

¿Cuáles son las características de un líder?

Saca lo mejor de los demás

Es firme pero no autoritario

Nos ayuda a crecer

Nos escucha

Nos guía

Aprende de nosotros, como nosotros de él

Walter Riso nos recuerda que “la nueva masculinidad no exige tanto. Un hombre débil puede ser tan varonil como femenina una mujer fuerte. Para ser varones no tenemos que… asumir el papel de un decadente Rambo…Tenemos el derecho a que la natural fragilidad que anida en cada uno de nosotros haga su aparición y a no sentir vergüenza por ello. Al que no le guste, que no mire.”

En mi consultorio hablaba con muchos hombres con miedo e inseguridad por ser sensibles o delgados. ¡Al punto de que no iban a la playa por no tener un cuerpo atlético! Tenían ‘mala suerte’ con las mujeres, porque no reunían las condiciones de “héroe rescata princesas”. Desde pequeños, les inculcamos a nuestros hombres ser héroes. Desde Superman hasta Robocop, la infancia masculina está plagada de mensajes de este tipo.

De acuerdo a Walter Riso, más que ser muy fuerte, el hombre que sigue estas “líneas” que la sociedad le inculca, termina sufriendo de tres miedos básicos.

1) Al miedo

2) A estar afectivamente solo

3) Al fracaso

Estos tres grandes miedos acompañan a los “hombres fuertes” que no han entendido que el nuevo masculino les permite ser ellos mismos, ser congruentes con sus sentimientos, disfrutar la intimidad, la ternura, ser verdaderos padres y compañeros de su pareja. En fin, vivir.

Vivir nada tiene que ver con competir, triunfar, ganar y mandar, cosas en las que estos hombres aterrados por el miedo, son expertos. Se necesita firmeza, no agresividad. Inteligencia emocional, no fuerza física. Amor, no odio. Paz en vez de tragedia, guerra y muerte.

¿Es el hombre el sexo fuerte? Definitivamente no, gracias a Dios.

Te recomiendo esta lectura: http://amzn.to/2GMO3bv

http://www.nancyalvarez.com