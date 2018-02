Diez cosas que no sabías de Anthony González, el niño Miguel “Coco”

Este joven californiano da voz al protagonista de una de las películas más exitosas de Disney - Pixar

Nacido en Los Ángeles de padres guatemaltecos, Anthony González está viviendo un sueño desde que los responsables de “Coco” los escogieron entre miles de niños para dar voz a Miguel, el protagonista de la última película de Pixar. Ahora que se lanza el film en versiones digitales, este joven nos habló de sus últimos meses, sus ídolos y sus sueños. Nos sorprendieron estas 10 cosas:

1. Aún tiene 13 años y lleva desde los 9 formando parte del proyecto de Disney – Pixar, cuando hizo la primera audición.

2. “Desde chiquito” veía películas de Pixar. Su favorita era “Toy Story”.

3. Empezó a cantar y actuar a los 4 años. Desde entonces no ha parado y no quiere renunciar a ninguno de sus dos talentos. “Lo quiero hacer por el resto de mi vida porque me encantan lss dos. No voy a dejar una por la otra”.

4. Sus ídolos en la música son Pedro Infante, Jorge Negrete, Alejandro Fernández, Pedrito Fernández, Antonio Aguilar… “Mi papá me llamó Anthony porque a él le encanta Antonio Aguilar”.

5. En la actuación sus ídolos son Eugenio Derbez, Salma Hayek, Penélope Cruz, Jaime Camil, Gael García Bernal… “Hay muchos actores latinos que a mí me encantan”.

6. Gracias a “Coco” está conociendo mundo: “Tuve la oportunidad de conocer muchos lugares, como Canadá, Nueva York, Chicago, Houston, Phoenix… ahora estoy en Atlanta y no lo puedo creer. Ha sido una experiencia inolvidable”.

7. Su mamá viaja con él. “Ella siempre está ahí conmigo”.

8. El último año ha hecho home-school, estudiando en casa. “Cuando estoy haciendo promoción Disney lleva una maestra conmigo para que hagamos tres horas de tarea todos los días”.

9. Ha trabajado en la película Ice Box producida por James L. Brooks, guionista de The Simpsons. Se trata de un film sobre inmigración que está a punto de ver la luz y en el que también actúa Génesis Rodríguez.

10. Quiere ir a la ceremonia de los Óscars. “Todavía no sé, espero que sí. Pero estar en una película que está nominada para dos oscars en un sueño hecho realidad”.

Y aquí te dejamos una actuación sorpresa de Anthony González cantando “Remember Me”, una de las canciones principales de “Coco”: