“Canelo” Álvarez critica a Mayweather: “Yo soy boxeador”

El mexicano promociona su segunda pelea con Golovkin pero tiene que hablar de "Money"

Foto: Harry How / Getty Images

El mexicano “Canelo” Álvarez tiene segundos para hablar de Floyd Mayweather pese a estar en medio de la promoción de su segunda pelea con Gennady Golovkin.

Para ser justos, el mexicano se vio obligado a responder preguntas sobre la vida de “Money”.

“Yo soy boxeador. Me gusta mi deporte y lo respeto”, dijo “Canelo” cuando un reportero de TMZ Sports le preguntó sobre sus posibilidades de enfrentar al luchador de UFC Conor McGregor.

El pugilista respondió con un “no” rotundo cuando se le cuestionó sobre un cambio a las artes marciales mixtas.

El mexicano fue sutil al hablar del rumor de Mayweather subiendo al octágono para medirse a McGregor en una revancha.

“Con él [Mayweather] no se sabe nada. Es cosa que no me interesa”, dijo Álvarez.

La segunda pelea de “Canelo” y Golovkin será el cinco de mayo en Las Vegas.