USCIS “obliga” a inmigrante a autodeportarse: “Cierro mi negocio y me olvido de EEUU”

Abogado cuestiona que si el caso de su cliente no era suficientemente bueno "¿cuál puede serlo?"

En medio de las redadas de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sin un motivo aparente, Servicios Inmigración y Ciudadanía (USCIS) rechazó extender la visa como inversionista a Khaled Altarkeet, originario de Kuwait, quien es dueño de una cafetería a un lado de la Universidad Estatal de San José, por lo que él decidió cerrar su negocio e irse de Estados Unidos.

“Estoy cerrando el negocio y olvidándome de Estados Unidos”, dijo Altarkeet, sentado por última vez en la cafetería vacía con las sillas apiladas en las mesas. “Encontraré otro país que sea más receptivo y esté dispuesto a tomar mis inversiones, ya que este lugar no nos quiere”.

El hombre, su esposa y sus cuatro hijos volverán a Kuwait, luego de que su trámite quedara en el limbo ante la sorpresa del abogado del inmigrante, publicó el Mercury News.

“Normalmente, para una extensión de visa, lo hacemos ‘mientras dormimos’ (sic)”, dijo el abogado Steven Riznyk, quien ha practicado la ley de inmigración durante 30 años y dijo que nunca había visto una negación tan arbitraria y equivocada.

“No tenemos problemas con las extensiones. De repente, los abogados me llaman y me preguntan: ‘¿Qué diablos pasa?’ Todos están tomando decisiones locas y no saben qué hacer con eso'”, dijo Riznyk, cuya práctica se encuentra en San Diego. “¿Te preguntas cómo es esto posible? Si el caso de Khaled no es lo suficientemente bueno, ¿cuál puede serlo?”.

Altarkeet tenía una visa L1 por un año, compró el restaurante y solicitó una extensión, pero le fue negada porque no demostró que era gerente de un local, a pesar de ¡ser el dueño!

El diario cita que los críticos de la visa L1 afirman que ha sido utilizada para negocios familiares, contra lo que no están de acuerdo.