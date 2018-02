‘Canelo’ contragolpea a Abel Sánchez, quien lo criticó por correr en el ring: “es un pend…”

Saúl Álvarez dice que la pegada de "GGG" Golovkin no es cosa del otro mundo y asegura que ambos deben arriesgar más el 5 de mayo

El lanzamiento formal de Canelo-Golovkin 2 en Los Ángeles encontró una chispa adicional, como si el intenso pleito que empataron el pasado 16 de septiembre no fuera suficiente para crear grandes expectativas con miras a la revancha del 5 de mayo.

El entrenador de Gennady Golovkin, el mexicano Abel Sánchez, criticó a Saúl Álvarez por correr demasiado en el primer combate, incluso bromeando que le harán unos zapatos especiales “para correr más rápido y que no lo alcancen”.

“Definitivamente creo que él corrió mucho más de lo que creyó que tendría que hacer”, dijo Sánchez. “No estoy diciendo que te pongas al tú por tú con Gennady, pero digo que al menos lance golpes tratando de noquearlo y no sólo lanzar golpes desesperados”.

Cuando “Canelo” supo de esas críticas en una reunión con reporteros de boxeo, vino con un “contragolpe”, como los que piensa tener preparados para el 5 de mayo.

“Yo hice mi pelea que tenía que hacer. Una cosa es pelear con técnica, moverte, quitarte y contragolpear. Estuve mucho tiempo en las cuerdas, no me pudo hacer nada. Estuve mucho tiempo en medio del cuadrilátero y no me pudo hacer nada”, comentó el tapatío, quien calificó como “estupideces” los comentarios de Sánchez.

“No es lo mismo ir para adelante como burrito, que quitándote golpes, contragolpeándolo, quedarte en las cuerdas y que no te golpeén. Ojalá que (Sánchez) llegue a su casa y se ponga a reflexionar y diga lo mismo que yo dije: que es un pend… Pero es la verdad”, agregó Álvarez siempre con rostro calmado.

Más tarde, durante un evento abierto al público en la plaza del L.A. Live, “Canelo” volvió a dirigirse al entrenador tijuanense.

“Tú prometiste que me iba a noquear en menos de seis rounds, y no me hizo nada”, le dijo a Sánchez, quien respondió que eso no sucedió porque Álvarez se dedicó a correr.

“Chepo” Reynoso, el experimentado preparador de “Canelo”, atajó el duelo verbal para pedir que los entrenadores dejen de hablar. “Los peleadores son los que se dan los cab… ya dejémonos de decir esto, y aquello, que si corrió, que si no…”.

Un aficionado le preguntó a Álvarez si Golovkin, después de todo, no pega tan fuerte.

“Tiene una pegada respetable, siempre lo he dicho, pero nada del otro mundo”, respondió el tapatío, quien sobre el mismo tema había dicho: “Me dio varios golpes sólidos, pero no los sentí”.

Al final del evento promocional, Álvarez y Golovkin se pararon cara a cara antes de darse respetuosamente la mano.

‘Tenemos que arriesgar más’

“Canelo” se dijo muy satisfecho de lo que hizo en la primera pelea, aunque ve margen para mejorar en la segunda.

“Hice una gran pelea, el plan perfecto que hicimos en el gimnasio. Me faltó tirar más golpes cuando lo hacía fallar, contragolpearlo ahí mismo. Me faltaron ese tipo de cosas”, observó el tapatío antes de hacer un apunte revelador:

“Los dos queremos noquear para dejar en claro quién es el mejor, al mismo tiempo tenemos que arriesgar más; él tampoco arriesgaba mucho porque sabía que lo iba a contragolpear. Eso va a hacer la pelea más interesante”.

Todavía es febrero y en Los Ángeles el clima es más frío de lo normal, pero el ambiente para la pelea ya se calentó.