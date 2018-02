Recuerdan cómo revelaron el secreto mejor guardado de Luis Fonsi por accidente

Ahora todos tienen anécdotas con el autor de "Despacito"

El cantante Antonio Orozco no ha dudado en hacer pública una de las anécdotas más llamativas que se desprenden de su estrecha relación con el también intérprete Luis Fonsi, una historia que, lejos de dejar patente la buena sintonía que existe entre ellos, viene a ilustrar fundamentalmente los quebraderos de cabeza que vivió el artista portorriqueño hace cinco años cuando su amigo catalán reveló, sin quererlo, el sexo de la primera hija que este esperaba con su ahora esposa Águeda López.

“Yo había estado con él en Miami y me lo había contado [que esperaba una niña, la pequeña Mikaela]. Al día siguiente viajé a México y durante una entrevista en televisión me preguntaron que qué tal estaba Fonsi. Y yo, sin ninguna maldad, les dije que fenomenal porque claro, estaba esperando una niña”, ha contado el cantautor, a su paso por el programa de televisión ‘El Hormiguero’, sobre un tema del que pensaba que era de conocimiento público.

“El caso es que había soltado la exclusiva del año y no lo sabía. Le llamé para pedirle perdón y me dijo que no pasaba nada, así que le contesté que no me contara nada importante de su vida nunca más, por si acaso”, ha explicado sobre la calma con la que reaccionó el autor de ‘Despacito’.

Solo unos meses más tarde, Fonsi aparecía sonriente y feliz en la portada de la revista People en Español para presentar en sociedad a su primera hija, y teniendo en cuenta que no dudó en calificar su nacimiento como “un regalo de Dios”, parece poco probable que en esos momentos se acordara ya de la metedura de pata del ahora ‘coach’ en la edición española de ‘La Voz’.

A diferencia de los apelativos que el portorriqueño le dedicaba a su primogénita en la citada publicación, ayer martes Antonio no tuvo reparo alguno a la hora de referirse a su pequeño Jan (9) -en tono de broma y con cariño- como un “cabrón” al hablar sobre la curiosidad innata del niño y los consejos que le da a la hora de componer sus canciones.

“Ay, Pablo, mi hijo es un cab#$”, le espetó al presentador del espacio, Pablo Motos, antes de percatarse sobre lo inapropiado de su comentario y reelaborar la frase para que expresara con fidelidad lo que quería decir: “Voy a corregir, mi hijo es una sorpresa tras otra, es un delirio. No le hace mucha ilusión mi música, pero sí se mete en todo lo que hago. Me dice: yo aquí metería unas trompetas, le metería un crescendo”, apuntó en la conversación.