¿Necesitas construir tu historial de crédito?

Descubre la sencilla clave para lograrlo

Un historial crediticio ideal comienza a partir de los 700 puntos. ¿Estás por debajo de esta cifra o no tienes registro alguno? Hay formas sencillas de construir o mejorar tu crédito.

Quizá te hayas resignado a los números que tienes o consideres que contar con este historial no es un asunto importante, ¡error! Nunca sabes cuándo puedas necesitar un préstamo, aplicar a una nueva tarjeta de crédito o solicitar un financiamiento.

Si no cuentas con historial, pero necesitas construirlo, busca una tarjeta de crédito asegurada

Los bancos ofrecen a sus clientes la posibilidad de demostrar que pueden hacer uso de un préstamo o crédito de forma responsable. Lo que el banco quiere ver es que tu capacidad de compra es equivalente a la posibilidad de pago. Ahora, ten en cuenta que para comenzar, el banco no confiará ciegamente, por lo mismo necesita tener un soporte de pago.

La tarjeta de crédito asegurada funciona como cualquier otra. Tienes un límite de gasto y cierta capacidad de endeudamiento. La diferencia es que tu te estás “auto prestando” el dinero. Para aplicar a esta tarjeta debes hacer un depósito, que es el que establecerá el cupo de la misma. Si por ejemplo, tu decides poner $1,000 dólares de depósito ese será tu límite de compra. Una vez deposites ese monto deberás saber que no es dinero con el que puedas contar de inmediato, es solo un seguro con el que el banco pagará tu deuda en caso de que tu no lo hagas a tiempo. A futuro, si cancelas la tarjeta, el dinero te será reembolsado en su totalidad siempre y cuando no tengas deuda pendiente. Cada entidad bancaria tiene sus propias condiciones.

El ideal es que durante este tiempo tengas un excelente manejo de ese “crédito”. De ser así aproximadamente un año después, el banco duplicará tu capacidad de deuda, por lo que habrás comenzando a ganarte esa credibilidad que el buena manejo del dinero te da.

¿Cuál es la diferencia entre la tarjeta crédito asegurada y una tarjeta débito?

Aunque estás usando tu propio dinero y no el del banco, en un principio, estás demostrando que puedes cubrir los pagos en los tiempos debidos. Es un proceso de construir, de demostrar que gastas solo lo que puedes pagar.

Es importante que recuerdes que no todos los bancos ofrecen los mismos productos. Cada entidad tiene un tipo de tarjeta asegurada diferente. Revisa tus opciones antes de hacer tu aplicación. Algunas tienen una cuota de manejo anual, otras no lo tienen en absoluto o te dan grátis solo el primer año.

Lo más importante al tomar la decisión de adquirir un crédito, es analizar cuál opción es la que más te conviene y qué compromisos estás adquiriendo.