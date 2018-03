Por esta foto en Facebook, chofer escolar es despedido

PUERTO RICO – El chofer de la guagua escolar que ha sido objeto de debate público por cruzar a través de un río en Morovis aclaró que el vehículo iba vacío en el momento que fue captado por imágenes difundidas en redes sociales.

En entrevista con Primera Hora, el chofer Juan E. Ortiz Aponte, de 49 años y vecino del barrio Pasto de Morovis, dijo que el momento captado por la imagen en redes sociales, donde se ve la guagua cruzando un río, en el transporte público “no había niños” al negar haber puesto en peligro a estudiantes del sistema público.

“La guagua iba vacía”, indicó el transportista, quien advirtió que en la foto claramente se puede ver que un carro compacto acababa de cruzar ese tramo sin inconveniente. “Ese día que pase con la guagua yo no llevaba estudiantes”, afirmó Ortiz Aponte al asegurar que actuó conforme a las instrucciones recibidas y como se puede hacer bajo las condiciones en que quedó la vía de rodaje tras el azote del huracán María.

El conductor, quien perdió su empleo en medio de esta controversia pública, reconoce que sí ha tenido que cruzar ese tramo en el pasado con estudiantes, pero se trata de instancias en que el río no está crecido y por instrucciones de la empresa Transporte Escolar Pacheco.

Agregó que tiene que hacerlo porque es la única forma en que puede llevar a esos estudiantes a la escuela pública luego de que las inundaciones del huracán María se llevaran el puente en ese sector.

Contrario a la versión del Departamento de Educación, que al cancelar el contrato con la empresa de transporte dijo que debía usar la vía alterna disponible, el chofer reconoce que hay otra carretera, un tramo de la PR-155, pero que el huracán la dejó en condiciones verdaderamente inseguras.

“Hay otro sitio para pasar, pero es hasta más peligroso, hay derrumbes, la carretera está peligrosa, hay una piedra en el sector la Playita que yo no sé cómo pasa la gente por ahí”, señaló sobre la otra posible ruta para llevar los niños a la escuela.

Agregó que la otra carretera disponible está en tan malas condiciones que, cuando el río está crecido, las instrucciones del chofer, y lo sabían en la escuela, era no usar esa ruta alterna, sino regresar a los niños a la casa, aunque estos perdieran su día de clases.

Ortiz Aponte lamentó la situación en la que se ha visto involucrado ya que nunca ha tenido un incidente en su trabajo de transportista y, aunque la Comisión de Servicio Público (CSP) dice que carece de certificado médico vigente, el transportista dijo que tiene su “licencia al día”.

“Pasé con precaución, como siempre”, dijo el conductor.

“Yo estoy pasado por una depresión horrible por esto, casi no he podido ni dormir, gracias a Dios nuca he tenido un accidente ahí. Tengo mi licencia al día y todo, ahora mismo me quedé sin trabajo, estoy fuera hasta ver qué pasa”, sostuvo.

(Por: Daniel Rivera Vargas)