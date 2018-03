El mundo VUCA: ¿amenaza o desafío?

Por sus siglas en español significan: Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo

Si bien debemos voltear nuestro foco hacia nuestro interior para auto-descubrirnos y trascender aquello que nos limita dentro de nosotros, también debemos estar conscientes del entorno que nos rodea para que no sea este el que nos controle y poder fluir con él.

Después de la caída de la Unión Soviética y el bloque socialista, el ejército norteamericano a finales de los 90s hizo un nuevo diagnostico global y creó el acrónimo VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) por sus siglas en español significan Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Cada día el mundo es más rápido, más imprevisible y más complejo y difícil de interpretar que antes. La llegada de la era digital y la introducción de la internet nos coloca frente a un nuevo mundo marcado por la gran velocidad a la que van los cambios.

Hoy en día, en el trabajo diario de casi cualquier persona, las prioridades, las cosas a las que deberíamos prestar nuestra atención, cambian mucho más rápido y con una frecuencia que nos abruma.

Esto acarrea situaciones de falta de asimilación, rechazo o respuestas no adecuadas a dichos cambios y a nuestras obligaciones y compromisos.

Vivimos en una sociedad en la que todos nos encontramos a tan solo un clic de estar conectados con cualquier persona, no importa dónde esté, ni la hora que sea. Esto nos lleva a un mundo cambiante, donde la inmediatez se ha erigido como característica principal y común a todos los tipos de trabajos del conocimiento.

Una de las reacciones no apropiadas, es ese enemigo silencioso que nos acecha.

David Kekich, CEO of Maximum Life Foundation, afirma: “La ansiedad es consecuencia de la falta de control, organización, preparación y acción”.

Sin perder de vista esta realidad, quisiera presentarte el caso del Puerto de Barcelona citado por el diario El País de España: Con 47 millones de toneladas transitando por sus instalaciones cada año, el Puerto de Barcelona es un punto neurálgico del transporte marítimo europeo. Es por ello que hace cinco años puso en marcha un ambicioso proyecto basado en los principios del mundo VUCA. Efficiency Network es un plan estratégico de calidad con el que ese puerto busca “mejorar en competitividad de manera global para responder así a las exigencias del sector”, comentó Pedro Arellano, subdirector del puerto.

Esta evidencia nos confirma que hay maneras de sobrevivir al mundo VUCA y es aplicando lo que hemos denominado el Método CALA de Vida que proviene de sus siglas: Constante Aprendizaje para el Liderazgo en Acción. En donde la C es de cambio Constante; la A es de Aprendizaje permanente; la L es de Liderazgo consciente y la A de Acción.

En la práctica, el Método CALA de vida se traduce en nuestros principios de Creer-Crear-Crecer, que promueven un cambio de paradigma a través del mindfulness y la neuroeducación.

No pierdan de vista que VUCA es un “saboteador externo” que domina el afuera, pero que la mente es quien domina dentro de nosotros, es por ello que debemos educarla a través de técnicas como el Método CALA de Vida con el fin de manejar el entorno adverso para nuestro mejor desempeño.

Tras los obstáculos surgen las mejores soluciones. ¡Abraza la incertidumbre y aprende a gestionar la realidad!

http://www.IsmaelCala.com