Hijo de familia de inmigrantes es el nuevo Canciller de Educación

Richard Carranza, quien es mariachi y quien se ha desempeñado como educador en San Francisco, Las vegas y Houston, aseguró que su misión será trabajar por la equidad y la inclusión

Casi una semana después de que el alcalde Bill de Blasio sufriera un duro revés, tras la negativa de Alberto Carvalho para posicionarse como nuevo canciller de Educación de Nueva York, por mantener su posición como Superintendente de las Escuelas Públicas de Miami-Dade, al mandatario local le volvió la sonrisa al rostro.

De Blasio presentó este lunes a Richard Carranza, experto en enseñanza e hijo de inmigrantes mexicanos, como el nuevo jefe del sistema escolar de la Gran Manzana, que tiene bajo su cargo a 1,700 escuelas donde estudian 1.1 millón de niños.

“Richard Carranza entiende el poder de la educación pública para cambiar vidas y tiene un record comprobado de fortalecer las escuelas públicas y levantar estudiantes y familias”, aseguró De Blasio, quien agregó que el pasado domingo le ofreció el trabajo a Carranza y él aceptó. “Todo pasa por una razón y creo que estamos en un buen lugar (…) Richard es la persona indicada para liderar nuestro sistema de educación”.

El nuevo canciller, quien se define ante todo como un maestro que visita siempre los salones de clase, se desempeñaba como superintendente del Distrito Escolar Independiente de Houston, y además ha sido parte del sistema escolar en otras ciudades como Las Vegas y San Francisco.

“Siendo hijo de padres que nunca fueron al colegio, pero sin embargo sabían que el camino hacia el éxito era la educación, es un honor trabajar con este Alcalde que tiene una agenda de equidad para todos los estudiantes”, comentó Carranza, quien de paso envió un mensaje a la comunidad escolar. “Si eres un estudiante que no habla todavía inglés, aquí estamos para ayudarte, si eres un soñador, te decimos que nadie debe decirte que no perteneces aquí y aquí estamos para apoyarlos (…) jamás se me va a olvidar de donde vengo porque juntos tenemos el camino hacia el futuro”.

La saliente canciller Carmen Fariña, quien será la cabeza del Departamento de Educación hasta el último día de marzo, le dio la bienvenida a su sucesor y destacó que el hecho de ser bilingüe es una fortaleza que beneficiará a la comunidad hispana, a la que pertenecen gran parte de los estudiantes de las escuelas de Nueva York.

“Él viene de impartir enseñanza en varios sitios, pero lo más importante es que tiene interés en que todos los estudiantes sigan más adelante y que los padres sigan escuchando, y como él habla español sé que muchos padres van a poder hablar con él directamente”, recalcó Fariña.

El nuevo canciller además es amante de la música y ha sido mariachi. “Me gusta cantar, si me invitan. Me gusta tocar un instrumento, si me invitan, y si no me invitan, pues también voy y canto y toco”, dijo Carranza, quien es padre de dos niñas, mostrando su buen sentido del humor.

A través de una declaración escrita el presidente de la Federación Unidad de Maestros (UFT) Michael Mulgrew, se congratuló con la designación de Richard Carranza como Canciller de Educación de la Ciudad de Nueva York.

“Carranza se ha ganado una reputación de colaboración con maestros, padres y comunidades escolares y ha sido un verdadero campeón de las escuelas públicas. Nos sentimos alentados por su compromiso con todos los niños, su resistencia a una “cultura de prueba” y su apoyo al enfoque de las escuelas comunitarias”, destacó Mulgrew.