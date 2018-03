Sergio Mayer responde a críticas por entrar a la política

El productor de "Sólo para mujeres" quiere entrar a la política

Sergio Mayer se defiende de los detractores que lo tachan como un hombre poco inteligente para estar hoy contendiendo en el mundo de la política.

“Muchos creen que mi capacidad no está al nivel de otros políticos, sólo por ser actor. Hace poco salí en la revista Proceso y muchos me decían en tono de burla que no estaba padre que yo apareciera ahí y quiero decirles que mi capacidad está más allá de tema de espectáculos, sé mis derechos y conozco la constitución… No me juzguen porque creen que por ser actor, no pienso”, dijo el que fuera integrante del grupo musical Garibaldi.

Mayer señaló que tolera las opiniones de las personas, pero está en contra de los insultos.

“En este medio en redes es muy fácil criticar, pero en fin es muy normal que piensen eso de los políticos, pero insisto no todos somos iguales y este servidor si está preparado y seguiré preparándome porque busco estar sirviendo, que esta parte de servir lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo en eventos altruistas”.

Mayer por ahora está concentrado en sus proyectos como político.