Lili Estefan revela que sufrió de acoso sexual por presentador de ‘Sábado Gigante’

La presentadora de "El Gordo y La Flaca" habla por primera vez de la agresión

Lili Estefan asistió a un evento en Miami que celebró a las mujeres y confesó haber sufrido acoso sexual al inicio de su carrera en televisión.

“Yo pasé por un momento así cuando a penas acababa de empezar ‘Sábado Gigante‘”, dijo la presentadora a People en español. “Había dos animadores: Don Francisco y Rolando Barral. Yo tuve el problema directo con Rolando Barral … yo diría a los dos meses de comenzar ‘Sábado Gigante’. Recuerdo de haber estado en el camerino terminando uno de los programas y yo les dije, ‘por favor no entren que me estoy cambiando’. En ese momento, el abre la puerta y yo estoy en ropa interior y el me dice, ‘así quería verte bebé’”

“Salgo en ropa interior, así como estaba al pasillo donde el estaba y lo agarro del cuello y lo estallo contra la pared. Yo me fui a la casa, me levanté el otro día y lo primero que hice fue llamar a Univision, a nuestro jefe en ese momento Alfredo Durán”, relató la animadora de Univision.

Estefan llamó a Durán para contarle lo sucedido en caso de que Barral hiciera algo en su contra, pero este último no dijo nada. La conductora dijo que si volvía a pasar no se iba a quedar callada.

“[Rolando Barral] trató de nuevo y recuerdo que terminó diciéndome, ‘vas a terminar limpiando casas'”, recuerda Lili.

Desde entonces Lili Estefan tiene ya una carrera de 30 años en el entretenimiento como co-presentadora de “El Gordo y La Flaca”. Estefan asegura que no había hablado del caso ya que no pasó a mayores pero reconoce lo difícil que es estar en una situación como estas.

“Fui de las que se defendió en el momento sin importarle perder el trabajo y tenemos que recordarlo el día de hoy. Otras no pudieron hacer lo mismo y también las apoyo de la misma manera porque sé lo difícil que es pasar por un momento así“, apuntó.