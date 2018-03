Las mejores 3 comedias animadas para adultos en Hulu

Más capítulos de series con las que sin duda ya te has identificado

Cuando niños todos amamos los muñecos animados, dejar de identificarnos con ellos no fue tarea sencilla, por esto algunas series animadas no pierden su popularidad entre el público adulto. Ciertas producciones han sido modificadas para avanzar con las generaciones que las recibieron, otras por el contrario, han sido creadas exclusivamente para un público mayor. Hulu entre una gran variedad, tiene 3 series altamente vistas por los usuarios, seguramente no las querrás dejar pasar.

¡Ah! Y lee bien, entre líneas te recomendamos otros títulos que también te podrían resultar interesantes.

1. South Park

South Park, una serie dinámica que de forma divertida hace mofa de la realidades sociales, con humor negro y quizá incomprensible para algunos, es reconocida como la comedia más vista en la plataforma, según cifras reveladas por Hulu a inicios de esta año. Seguida por Family Guy y Bob’s Burgers, también disponibles en la cadena de distribución, algunos de los usuarios de Hulu ven un episodio tras otro, no siempre como super maratón, pero si con cierta periodicidad.

2. Rick and Morty

Ciencia, reinvención y exploración son algunos de los elementos clave de esta serie animada. Con cortas historias y capítulos de una duración aproximada de 20 minutos, se narran circunstancias a las que se enfrenta una familia en la que el abuelo es un genio y su yerno, un padre que busca mantener a su hijo en un margen de “el deber ser”. Abuelo y nieto son grandes aliados del descubrimiento. Metas fantasiosas y extrañas te llevarán de carcajada a carcajada.

2. Adventure Time

La serie conocida en español como Horas de Aventura, es una exitosa producción de Cartoon Network. Aunque no está específicamente hecha para adultos, reúne a un público de diferentes edades por sus variados y entretenidos contenidos. Una serie con 3 nominaciones a los premios Emmy que narra mágicas aventuras entre hermanos, pero sobre todo amigos. Los escenarios varían, su lenguaje se adapta a los años 90’s y sus mensajes por lo general buscan dejar alguna enseñanza o sentimiento positivo.