Autoridades: NYC tendrá día normal tras tormenta de nieve

Este jueves las escuelas estarán abiertas y se espera que el sistema de transporte funcione de manera regular

Este miércoles los neoyorquinos le dieron la bienvenida a la primavera, con una inesperada nevada para la temporada, que en varias zonas del estado de Nueva York dejó incluso más de 18 pulgadas de acumulación, y que no solo obligó a cerrar las escuelas como medida de precaución, sino que afectó miles de vuelos los aeropuertos JFK, Newark y LaGuardia, además de trastocar el transporte público masivo en general en la Gran Manzana.

La nevada obligó al gobernador Andrew Cuomo a declarar el estado de emergencia en varios condados, incluyendo los cinco de la ciudad de Nueva York, entre los que se encontraban Putnam, Westchester, Rockland, Nassau y Suffolk.

“Bienvenidos a la primavera. Puede que no parezca primavera, pero la Madre Naturaleza ha estado actuando de forma extraña durante los últimos años y lo está una vez más”, dijo Cuomo, agregando que si algún neoyorquino enfrenta problemas de electricidad o necesita un albergue, puede llamar a la línea (866) 697-2434.

Pero tras el cese de la tormenta, que se intensificó en horas de la tarde y la noche, se esperaba que la ciudad, cubierta de nieve, regresara a la normalidad este jueves, con la advertencia de las autoridades de tener precaución.

El alcalde Bill de Blasio anunció en la tarde del miércoles que las escuelas públicas abrirían normalmente este jueves.

“La proyección (para este jueves) es bastante buena, de que tengamos temperaturas en los 40 grados. Eso sin duda ayudará mucho en términos de tratar con las consecuencias”, comentó De Blasio, agregando que las reglas de estacionamiento alternativo estarán suspendidas este jueves, a fin de facilitar las labores de limpieza y remoción de nieve. “Por favor, si no necesitan mover sus autos, déjenlos donde están. Es bueno para todo el mundo”, insistió el mandatario.

El Alcalde recalcó que el panorama en la noche del miércoles sería peor que en la mañana, pues se esperaba que desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. cayeran entre una y tres pulgadas de acumulación de nieve por hora.

“Si alguien no cree que haya un cambio climático, hay más evidencia. Pero mira, hemos aprendido de cada tormenta qué hacer. Y creo que todas las agencias están haciendo un gran trabajo y se están coordinando bien”, enfatizó el mandatario.

Asimismo Joe Esposito, comisionado de la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad, explicó que desde que inició la tormenta e incluso hasta este jueves, varios equipos como la fuerza de tarea de árboles derribados y el trabajo de grúas estaban en alerta, al igual que se desplegó personal de gestión de emergencias en los cinco condados para ayudar a proporcionar información sobre las condiciones en toda la ciudad y para coordinar los esfuerzos de limpieza.

Kathryn García, Comisionada del Departmento de Sanidad, destacó que Nueva York estaba preparada para responder a la tormenta con cientos de empleados y máquinas limpiadoras de nieve y un suministro de 227,000 toneladas de sal.

La funcionaria mencionó que basados en la información del Servicio Meteorológico Nacional, que señaló que lo peor terminaría a las 10 p.m. de este miércoles, y que la nieve dejaría de caer antes de la medianoche, se podía pronosticar que este jueves sería un día relativamente normal.

Apagones en NYCHA

Vito Mustaciuolo manager general de NYCHA aseguró que durante la nevada esa agencia estuvo muy al tanto de la situación en las viviendas públicas, y confirmó que hasta horas de la tarde de este miércoles se habían registrado apagones en cinco edificios, dejando sin luz a 1,810 unidades. “Tenemos equipos de reparaciones en los cinco lugares y esperamos restaurar el servicio para el final del día”, dijo el funcionario. Asimismo los proyectos de King’s Tower en Harlem presentaron problemas con el agua caliente, dejando sin servicio a más de 3,000 inquilinos.

La tormenta ocasionó además dos accidentes en el Long Island Expressway y el Wantagh Parkway.

Padres afectados por escuelas

Y aunque para este jueves las escuelas funcionarán normalmente, el cierre del miércoles afectó a algunos padres de familia como la mexicana Rosa del Valle, quien aseguró que tuvo que hacer “malabares” para poder ir a trabajar y dejar a sus pequeños en casa de una hermana.

“Aunque en la mañana empezó a caer nieve no estuvo tan fuerte, pero a mí me toca ir a trabajar normalmente porque teníamos un evento hoy en el restaurante y no se podía cancelar, pero con mis dos niños sin escuela ahora tengo que e ir hasta El Bronx a dejarlos para que me los cuiden”, dijo la madre soltera de Astoria.

“El problema va ser en la noche porque con más nieve cayendo, cuando salga de mi trabajo en Manhattan me toca ir hasta El Bronx, agarrarlos y volverme a Astoria y mañana madrugar a clases… vamos a estar muertos de sueño y con mucho frío”, agregó con una enorme carcajada la madre.

Datos de la tormenta