¿Cómo volver a casa esta noche durante la tormenta en NYC?

Toda la información que necesita sobre cómo está el servicio en el Subway, LIRR y ferris

Si fue uno de los neoyorquinos a quien le tocó ir al trabajo este miércoles a pesar de la tormenta de nieve que afecta a la Gran Manzana, y ahora debe volver a casa, ésta información sobre el estatus del transporte público le será muy útil para planificar su regreso.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció que aunque no se tienen planes de suspender el servicio del Subway, varias líneas, sobre todo las que cuentan con grandes trayectos al aire libre, están presentando retrasos y muchas que son expresas están realizando recorridos locales. Lo que sí está previsto es que se cancelen la mayoría de rutas de autobuses. La MTA indicó que la mejor manera de saber el estatus de trenes y buses es chequear la página: mta.info.

En cuanto a los trenes de los suburbios, el Long Island Rail Road (LIRR) estaba funcionando sin contratiempos por lo menos hasta las 4:30 p.m., y se anunció que se añadirían trenes extras en las horas de la noche para hacer más rápido el traslado desde Manhattan hasta Long Island. Para chequear el estatus visite antes de salir la página: LIRR

El NJTransit está registrando serios retrasos y cancelaciones en varias de sus rutas, y se informó que desde las 3 p.m. todos los servicios de autobuses fueron suspendidos. Para más información: NJTransit.

La misma situación se estaba presentando con los trenes de Amtrak.

Sobre el Metro-North, no se había informado de cancelaciones en horas de la tarde, pero las autoridades no descartaron que algunos trenes tuvieran que usar rutas alternas y no pudieran pararse en todas las estaciones. Revise aquí cómo anda el Metro-North.

Sobre los ferris ésta es la situación: el de Staten Island está funcionando cada 30 minutos y sólo con dos barcos; el NY Waterway registra retrasos, cambios de rutas y cancelaciones; mientras que el NYC Ferry hacia y desde Rockaway fue completamente suspendido.

Y por último, el servicio de bicicletas compartidas CitiBike fue suspendido por completo.