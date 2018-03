Ex Miss Puerto Rico Mayra Matos habla del “lado oscuro” de los certámenes de belleza

El costo por negarse a entregarse a esos hombres fueron seis años de una constante depresión para la ex concursante de Miss Universo

De acuerdo con el diario Primera Hora, Mayra Matos, finalista en el concurso de Miss Universo 2009, afirmó que conoce muy bien ese mundo de intercambios de favores en los concursos de belleza que trascendió recientemente en el de Miss Venezuela. Ella lo vivió y el costo por negarse a entregarse a esos hombres que buscaban saciarse con su belleza fueron seis años de una constante depresión.

“Existe el intercambio de favores en Puerto Rico, aunque no tan organizado como en el Miss Venezuela. Sin embargo, aquí hay cazadores de reinas, como les llamo, están pendientes a las candidatas mientras compiten para ver lo que sacan. Lo que más me molesta de todo esto es que cuando uno va a competir, cuando uno va tras de un sueño, tus emociones están a flor de piel y las chicas más vulnerables optan por aceptar las ofertas por tal de tener el vestido que no puedes comprar para la competencia. Se aprovechan de que las candidatas en los certámenes están expuestas a los medios y se pasean con ellas. En mi caso sufrí acoso sexual por siempre rechazar las ofertas que me hacían estos hombres”, reveló la modelo.

¿Por qué esperar tanto para revelar que sufriste acoso sexual durante tu reinado?, le preguntaron.

“Lo que pasa es que cuando terminé mi reinado caí en una depresión de la que no me había dado cuenta hasta tocar fondo. La depresión me duró seis años, porque empeoró con el tiempo. Seguía sintiendo ese vacío hasta que empiezo a trabajar conmigo misma, cuando me conecto con mi ser interior es que me doy cuenta que lo que sufrí durante mi reinado me afectó, me quitó energía y concentración. Eso lo hablo en el libro, que es de sanación”, expresó en referencia a su libro, que tenía previsto publicar en octubre pasado, pero que no hizo tras el paso por la isla de los huracanes Irma y María.

Ese retraso fue otra de las cosas que le afectó, pues como parte de su proceso de sanación espera poder contar su historia de los horrores que vivió como reina de belleza. La publicación, que espera lanzar a fines de año, aun no tiene un título final pues no ha decidido entre tres opciones.

“Voy a contarlo todo en mi libro, relatos con más detalles porque quiero que las chicas sepan a lo que se van a enfrentar en un certamen de belleza y que estén conscientes que cuando las luces se apagan hay otro escenario… esa gente que se aprovecha de ellas”.

POR: Patricia Vargas Casiano