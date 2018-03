Maripily Rivera aclara rumores sobre supuesto romance con Juan Martín del Potro

Este supuesto amorío ha provocado curiosidad entre los argentinos para saber más sobre la modelo y empresaria

No falla: Maripily Rivera se toma una foto con un hombre, y rápido la relacionan con él. Lo único que esta vez se trata del tenista argentino Juan Martín del Potro, con quien según varios medios la boricua sostiene un romance, y la foto en cuestión la compartió ella en su cuenta de Twitter en el 2014.

De acuerdo con el diario Primera Hora, Maripily –de 40 años- negó estar con el tenista –de 29-, a quien conoce desde hace un tiempo pues viven en el mismo edificio en Miami.

“¡Wow, wow, wow! Me sorprende mucho esta noticia, ya que es totalmente falsa. Yo estoy completamente soltera, no tengo ningún tipo de relación con él, ni con nadie. Sí lo conozco, porque es mi vecino, es muy guapo, encantador y conozco a su mamá, pero de verdad que no tengo relación con él, ninguna. Te puedo decir que lo vi hace dos semanas en el gimnasio y ni nos saludamos. Yo no tengo compromiso con nadie. Mi único compromiso ahora es con mi entrenamiento bien fuerte para la competencia de fisiculturismo en bikini que es a finales de abril en Orlando”.

Según los rumores, la empresaria conoció a Del Potro luego de cruzarse con él varias veces en el edificio donde viven, Jade, en la zona de Brickell Bay. Sin embargo, la relación se enfrió pues el tenista empezó a salir con Jimena Barón. Pero ahora, luego de dejar a la actriz y cantante argentina, retomó su relación con la boricua.

Lo cierto es que este supuesto amorío ha provocado curiosidad entre los argentinos para saber más sobre Maripily, a quien describen en la nota “como una modelo, conductora y actriz puertorriqueña de 40 años. Curvas le sobran y actitud arrolladora aún más. Suele aparecer en los portales latinos en traje de baño y sus fotos son muy comentadas por sus admiradores”.