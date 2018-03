Melania Trump premiará a dos latinas

La Primera Dama liderará ceremonia de mujeres destacadas

La primera dama Melania Trump reconocerá a 10 mujeres cuya labor en el mundo ha marcado una diferencia en diferentes ámbitos, incluyendo a dos latinoamericanas: Aura Elena Farfan, de Guatemala, y Julissa Villanueva, de Honduras.

La ceremonia de los Premios Internacionales Femeninos al Coraje 2018 estaban programados para este miércoles, pero se pospuso para el viernes 23 de marzo de 2018 a las 2:00 p.m.

La Primera Dama dará un discurso en la ceremonia en la que estará acompañada del subsecretario de Estado, John J. Sullivan, en las oficinas del Departamento de Estado, informó la dependencia.

La guatemalteca Aura Elena Farfan fue descrita como una valiente defensora de las familias de los desaparecidos durante la guerra civil de Guatemala entre 1960 y 1996, en la que se registraron más de 200,000 civiles perdidos.

“Farfan ha sido activista de derechos humanos desde que su hermano desapareció en 1984. Recibió amenazas de muerte por su trabajo y fue secuestrada por asaltantes armados en 2001”, se expuso. “En 2015, la revista Time nombró a Farfan como una de las 100 personas más influyentes”.

El trabajo de más de 33 años de Farfan ha inspirado a una generación de jóvenes activistas en su país.

También será reconocida la doctora Julissa Villanueva, de Honduras, quien se desempeña como Directora del Departamento de Medicina Forense del Fiscal General de Honduras, supervisando a 650 expertos.

“Comenzó su carrera como patóloga forense en 2002 y fue nombrada directora en 2013”, se destaca. “Ha cambiado fundamentalmente la naturaleza de la responsabilidad penal en Honduras, especialmente en relación con los delitos violentos perpetrados contra mujeres y niños”.

Además de su labor como médico forense, Villanueva ha impulsado iniciativas que ayuden a contrarrestar la violencia de género.

“Fue una pieza clave en la legislación nacional sobre femicidio que impuso sanciones penales adicionales para los homicidios basados ​​en el género”, se indicó. “Su enfoque en la evidencia forense en casos de alto perfil ayudó a condenar a los asesinos cuando el testimonio de los testigos fue insuficiente”.

Otro de sus grandes logros es el desarrollo de la base para el Registro Nacional de Identificación Humana, para abordar los asesinatos no resueltos en Honduras, y creó el primer cementerio humanitario para que cadáveres no reclamados o no identificados pudieran ser exhumados más tarde como evidencia en juicios penales.

Su labor se ha extendido en temas migratorios, ya que ha colaborado en la identificación de “los cuerpos descompuestos recuperados a lo largo de las rutas migratorias y rastrear a los menores no acompañados que intentan llegar a los Estados Unidos”, reportó el Departamento de Estado.

Desde hace 12 años, el “Premio IWOC” reconoce a mujeres de todo el mundo “que han demostrado valentía y liderazgo excepcionales en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a menudo con gran riesgo personal y sacrificio”, se indicó.

Desde el inicio de este premio en 2007, el Departamento de Estado ha reconocido a más de 120 mujeres de más de 65 países.

El año pasado fue el primero que la Primera Dama entregó los reconocimientos, que este año se otorgarán a las siguientes mujeres: