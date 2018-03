VIDEO: Esta es la tortuga con la mejor buena suerte del mundo

La salvó la campana, mejor dicho, el carapacho

Mira el dramático momento en que una tortuga se encuentra entre las patas de una manada de elefantes sedientos en camino hacia un abrevadero en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica.

El avistamiento, captado por una de las cámaras que trasmite en vivo en el parque, comienza con una tortuga solitaria junto al agua, que sacia su sed. De repente, se escucha un pequeño estruendo y la tortuga se mete de inmediato en su caparazón.

Una manada de elefantes sedientos en el Pilanesberg, una montaña de Sudáfrica, caminó hasta el abrevadero.

Curiosamente, los elefantes parecían estar al tanto de la presencia de la tortuga y tenían mucho cuidado de no pisar la tortuga o golpearla fuertemente con sus gigantescos pies. Todo el mundo estaba esperando el desafortunado momento en que un elefante no viera esta “piedra” inusual. ¡Pero milagrosamente no sucedió!

¡Por un minuto más o menos, la manada estaba parada alrededor de la tortuga, pasando un buen rato en el agua! Pero afortunadamente, los elefantes pronto se movieron río arriba y la tortuga vio de inmediato un escape, y pudo huir con vida.