Pablo Montero sin problemas por haber besado a travesti

El cantante ama a todos sus fans

En días pasados transcurrió que Pablo Montero besó a un travesti durante uno de sus palenques, situación que al cantante no le importa; todo lo tomó con sentido del humor.

“Yo no sé si era hombre o mujer, no voy a estar levantándole la falda a quienes beso en mis palenques; no pasa nada, todo es diversión, no me espanta nada. Respeto a mi público, a mis fans y pueden seguirme quien quiera”, declaró.

Mientras daba estas declaraciones, Pablo se mostró muy amable, no le incomodó la pregunta, está viviendo una etapa muy tranquila con la prensa, esto gracias a una persona: “Carla Estrada me ha hecho recapacitar, me ha enseñado muchas cosas como profesional y como ser humano; ahora pienso más en mis decisiones y ya no soy tan rebelde como antes”, dijo.

Reconoce que temas como el que se le preguntó en esta ocasión, en otros tiempos, hubiera contestado de mala manera: “Ahora soy más maduro emocionalmente, ya no soy el rebelde de antes, ya contesto bien y tomo los temas de la mejor manera, trato de comportarme como se debe y no ser grosero con la prensa”, finalizó.