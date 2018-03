Se conocen explosivos detalles del romance de 10 meses de Trump y exmodelo Playboy

El magnate la llevó al penthouse que compartía con su esposa en el Trump Tower cuando Melania no estaba

Crecen los problemas para el matrimonio del presidente Donald Trump, la ex modelo de Playboy Karen McDougal dio detalles sobre el romance que sostuvo durante 10 meses con el magnate inmobiliario y hoy presidente de EEUU.

La explosivas revelaciones se dieron a conocer en una entrevista este jueves que la modelo concedió a CNN y donde pidió perdón a Melania por lo que hizo con su esposo.

La Playmate de la revista Playboy en 1998, dijo a CNN que estaba llena de culpa esta relación extra matrimonial, pero especialmente por haber acompañado al magnate al apartamento de la pareja en el Trump Tower cuando Melania no estaba en casa.

“Eso solo pone una puñalada en tu corazón”, dijo McDougal al presentador Anderson Cooper. “No podía esperar para salir del apartamento, en realidad”.

McDougal, de 46 años, dijo que Trump coqueteó con ella cuando se conocieron en 2006 en una fiesta de la Mansión Playboy celebrando la grabación de un episodio de “Aprendiz”.

Fue entonces cuando el magnate y estrella de su propio reality show le pidió su número de teléfono para luego invitarla a cenar la semana siguiente en el hotel Beverly Hills.

Su guardaespaldas, Keith Schiller, la recogió y la llevó al hotel, donde después de una agradable cena en su bungalow McDougal tuvo relaciones sexuales con Trump, aseguró la modelo a CNN.

Al terminar de pasar el día con Trump, el magnate le ofreció dinero, pero ella lo rechazó y le dijo que no era ese tipo de mujer.

Ella recordó sentirse profundamente herida. “Estaba llorando en el asiento trasero del auto”, dijo.

Sin embargo este primer encuentro sexual fue el comienzo de una duradera aventura. Según la modelo se veían al menos cinco ves al mes hasta que las cosas terminaron en abril de 2007.

“Si él no estuviera casado, no me arrepentiría de nada”, dijo.

McDougal, ahora actriz y modelo de fitness en Arizona, presentó una demanda el martes en Los Ángeles para romper el acuerdo de confidencialidad que le prohibió hablar públicamente sobre su supuesto amorío con Trump.

A la modelo se suma también el caso de la actriz porno Stormy Daniels, que dice que tuvo un encuentro sexual con Trump en 2006. Este domingo se transmitirá la entrevista en el programa “60 Minutos”.

Trump a través de sus voceros ha negado una y otra vez haber tenido relaciones sexuales con McDougal o Daniels.

American Media Inc., la empresa matriz de The National Enquirer, dirigida por el amigo cercano de Trump, David Pecker pagó $150,000 dólares a McDougal en agosto de 2016 por los derechos exclusivos de la historia de su romance con Trump.