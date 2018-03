Foto: El detalle de Daddy Yankee a su esposa por su aniversario de bodas

La pareja cumplió 23 años de casados

“Porque un jefe necesita una buena jefa”.

Con esas palabras el cantante de reggaetón, Daddy Yankee, demostró en las redes sociales el amor hacia su esposa Mireddys como celebración de su aniversario de bodas.

En su cuenta de Instagram, ‘El Big Boss’ publicó varias imágenes de tres enormes arreglos florales con varios globos dentro de un avión privado.

“Porque un Jefe necesita de una buena Jefa. Con la bendición de Dios, Aniversario #23”, se lee en el calce las imágenes.

Por su parte, Mireddys González le contestó en otro post:

“Thank you my love. 23 y contando…..LOVE YOU. QUIEN DIJO QUE NO SE PUEDE? #celebrando #aniversario23#teamo #DIOSESBUENO#loqueDIOSunenoloseparaelhombre”.