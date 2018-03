Tiffany Haddish asegura que una actriz ¡mordió a Beyoncé en la cara!

En una entrevista con GQ publicada este lunes, Haddish contó el incidente sin revelar el nombre de la persona responsable

La comediante Tiffany Haddish dijo que, durante una fiesta a la que acudió en diciembre pasado, una actriz mordió a Beyoncé en la cara.

En una entrevista con GQ publicada este lunes, Haddish contó el incidente sin revelar el nombre de la persona responsable.

“(Luego de lo sucedido) Beyoncé se alejó, fue con Jay-Z y le dijo: ‘¡Jay! ¡Ven aquí! Esta per*%..“. Fueron a la parte posterior del cuarto. Yo pregunté, ‘¿Qué acaba de pasar?’ Y una amiga (de la cantante) se acercó y me dijo: ‘¿Puedes creer que esta per*% acaba de morder a Beyoncé?’

Según la comediante, ella coincidió en varias ocasiones con la actriz durante el evento y ambas incluso tuvieron un breve enfrentamiento por otro asunto.

Más tarde, cuando Haddish planteó la idea de atacar a la actriz, Beyoncé le pidió no hacerlo.

“Le pregunté: ‘Realmente te mordió?’ Ella dijo que sí. Yo le respondí: ‘Voy a patear su trasero esta noche. Ella dijo, ‘Tiffany, no. No lo hagas. Ella está drogada. Ni siquiera está ebria. Está drogada. No es así siempre. Sólo tranquilízate’“, recordó.

Al ser consultada por GQ, la representante de Beyoncé, Yvette Noel-Schure, se negó a confirmar la versión de Haddish.

“Definitivamente no puedo comentar sobre esto, pues no tengo conocimiento (de lo sucedido)”, dijo.