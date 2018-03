Así quedó Jorge D’Alessio tras ser drogado y asaltado

El cantante relató lo que sufrió tras tomar un taxi

Tras sufrir un asalto en un presunto taxi de sitio, el músico y productor Jorge D’Alessio, de Matute, agradeció estar vivo.

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para alertar, también, sobre el modus operandi en el ataque, D’Alessio contó que el sábado, después de asistir a la fiesta de un amigo, abordó un taxi, en el que le ofrecieron una botella de agua, pero que resultó ser adulterada.

“Pregunté en una base de taxis que estaba enfrente del Celtics (Pub) en la Condesa (colonia en la Ciudad de México). Al subirme no le dije la dirección de mi casa, simplemente le dije ‘vete por aquí’. Me ofreció una botella de agua, algo muy común en servicios como Uber o Cabify, pero este era de sitio“, contó.

“Se me hizo un gesto amable del taxista. Tomé el agua, fue poco lo que bebí y en menos de 10 minutos estaba completamente inconsciente“.

Con heridas en el rostro, un brazo enyesado y en medio del llanto expresó su enojo e impotencia y pidió a la gente tener cuidado.

“Pensamos que estos golpes habían sido porque me golpearon. Ya en el hospital supimos que no, que (el conductor) me despojó de todo y me aventó totalmente inconsciente del taxi“.

Según el diagnóstico que le dieron a D’Alessio en el Hospital Ángeles de Interlomas, el agua contenía una droga llamada GHB.

“Lo comparto para que tengan cuidado porque esto se está usando en la Ciudad de México, es muy fácil conseguirla y es muy común, pues al hospital llegan dos casos diarios, por lo menos”, advirtió.