Latinos demandan a actor Edward Norton por incendio fatal en set fílmico en Harlem

Los inquilinos acusan al dueño del edificio y a la compañía productora de descuido y negligencia

Edward Norton, actor tres veces nominado al Óscar, enfrenta una demanda por parte de la pareja latina Erica y George Cruz, inquilinos del edificio de Harlem donde un incendio causó la muerte de un bombero la semana pasada, en Harlem.

Los Cruz presentaron el martes una demanda contra la productora de Edward Norton -Class 5 Inc- y el propietario del edificio -Vincent Sollazzo-, la antigua casa del club de jazz St. Nick’s Pub, que estaba siendo utilizado para filmar la película “Motherless Brooklyn”.

La película homónima, basada en la novela de Jonathan Lethem, está protagonizada por Bruce Willis, Willem Dafoe, Alec Baldwin y Norton, quien también funge como guionista, director y productor.

Erica y George Cruz alquilaron un apartamento en el cuarto piso y sostienen en su demanda que la compañía de producción fue descuidada y negligente durante el rodaje, lo que llevó a la destrucción de su residencia y sus pertenencias, según amNY.

“Cuando los representantes de Class 5 Inc. se dieron cuenta del incendio, no avisaron a los inquilinos en el edificio” 773 St. Nicholas Avenue, cerca de la calle 149th, sostiene la denuncia. Los demandantes piden $7 millones por daños y perjuicios a la productora, y la misma cantidad al propietario del edificio, a quien acusan de no haber tenido extintores y detectores de humo.

En una publicación de Facebook escrita después del incendio, Norton dijo que su equipo trabajó rápidamente para ayudar a las personas a escapar del edificio.

“Nuestro fantástico primer [asistente del director] fue el primero en notar el olor a humo antes de que alguien lo viera y fue él y otros miembros del equipo quienes actuaron de manera decisiva y rápida para localizar el origen del humo, evacuar el elenco y el equipo, llamar al departamento de bomberos y luego mover rápidamente nuestros equipos y vehículos para que el FDNY tuviese un acceso despejado”, escribió el actor.