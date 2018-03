Más ayuda para adictos a opioides en hospitales públicos de NYC

Anuncian la creación de un nuevo programa de consultas y tratamientos con medicinas para atender a pacientes con trastornos de abuso de substancias

Varios hospitales públicos en Nueva York extenderán la asistencia y los tratamientos con medicamentos que ofrecen a los neoyorquinos que están siendo más afectados por la epidemia de opioides que enfrenta la ciudad.

El anuncio lo hizo este miércoles el ‘NYC Health + Hospitals‘ (NYCHH), la corporación que agrupa a los hospitales públicos neoyorquinos, que mediante un comunicado informó que durante el próximo otoño lanzará un nuevo programa para ayudar a los pacientes con este tipo de trastorno de abuso de substancias, conocido como ‘Consult for Addiction Treament and Care in Hospitals‘ (CATCH).

El programa, que será financiado en parte con más de $7.5 millones de fondos provenientes de la iniciativa ‘Healing NYC‘, se lanzará inicialmente en cuatro hospitales públicos, seguidos por otros dos en 2019, con personal entrenado especialmente para involucrar a pacientes con trastornos por uso y abuso de substancias que están en el hospital por cualquier otra condición.

El programa se centrará inicialmente en los pacientes que ya han sido hospitalizados y que fueron ingresados ​​en los pisos de cuidados médicos y quirúrgicos del hospital. Sin embargo, se informó que existen planes para expandirlo con el tiempo al departamento de emergencias y a las clínicas para pacientes ambulatorios.

Si bien el programa abordará toda la gama de substancias y drogas mal utilizadas, se centrará especialmente en los opiáceos.

Según el comunicado del NYCHH , el objetivo del programa es brindar tratamiento en los seis hospitales, y por un período de un año, a más de 8,000 pacientes con trastorno por consumo de opioides.

A través de este programa clínico, los equipos de CATCH en cada hospital involucrarán a pacientes que tienen trastornos por abuso de estas drogas con un tratamiento para la adicción a base de medicinas. Los pacientes que estén interesados seguirán conectados a la atención médica para garantizar la continuación del tratamiento después que le den de alta.

Para estudiar la efectividad del programa CATCH y los tratamientos que el mismo ofrece para adictos a opioides, el NYCHH se asoció con el NYU School of Medicine, gracias a una subvención de $2.75 millones por cuatro años que acaba de recibir del Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

En la ciudad de Nueva York, más de la mitad de los pacientes que requieren atención médica de inmediato, debido a que sufrieron una sobredosis con opioides, son atendidos en los las salas de emergencia de los hospitales públicos de NYCHH.

“La comunidad que servimos en el East Harlem ha estado en el centro de la crisis del consumo de sustancias y opiáceos en la ciudad de Nueva York”, dijo Alina Moran, directora ejecutiva de NYC Health + Hospitals/Metropolitan, uno de los hospitales participantes.

“Nuestro vecindario tiene la tasa más alta de muertes por sobredosis en todo Manhattan. Al contratar personal especialmente capacitado, para identificar el trastorno por uso de substancias en una variedad de entornos clínicos, podemos ampliar nuestro trabajo con los pacientes para construir las relaciones que les permitan obtener la atención y el apoyo que necesitan “a gregó Moran.

Aparte del hospital Metropolitan, ubicado en en East Harlem, en Manhattan, los otros tres hospitales públicos que participarán en el programa CATCH en el otoño de 2018 son el Bellevue, en Manhattan, el Lincoln, en El Bronx, y el Coney Island, en Brooklyn. A éstos se les añadirán, en un futuro, el Elmhurst, en Queens, y el Woodhull, en Brooklyn.

La iniciativa ‘HealingNYC’, fue anunciada en marzo de 2017 por el alcalde Bill de Blasio junto a las autoridades sanitarias y policiales de la ciudad, como parte de un esfuerzo integral que, con una inversión de $38 millones, tiene como meta reducir las muertes por sobredosis de opioides en un 35% durante los próximos cinco años.

En la ciudad de Nueva York, alguien muere por una sobredosis de drogas cada siete horas. En 2016, hubo 1,374 muertes confirmadas por sobredosis y se encontraron opioides en el 82% de esas muertes. De enero a septiembre de 2017, hubo 1,068 muertes confirmadas por sobredosis de drogas en la Gran Manzana.