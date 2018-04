Un detalle en esta foto de la Casa Blanca está causando revuelo en Twitter

La foto habla por si sola sobre la administración Trump

La Casa Blanca nuevamente publicó una foto de todos sus pasantes junto a al presidente Donald Trump y de inmediato las redes reaccionaron.

La críticas llovieron después de que la Casa Blanca publicara la foto en sus redes sociales. En cuestión de horas la imagen se volvió viral por los comentarios que arremetían contra la falta de diversidad en el seno del gobierno de Trump.

Los usuarios de Twitter señalaron la falta de diversidad entre los pasantes en la foto, comparándola con el grupo de practicantes durante el mandato del ex presidente Barack Obama.

Esta no es la primera vez que una foto de los practicantes de la Casa Blanca en la administración Trump ha arrebatado las redes. Un pasante de la Casa Blanca dijo el año pasado que no estaba haciendo un gesto de supremacismo blanco en la foto que publicó la Casa Blanca con el grupo anterior de practicantes que pasó por el gobierno.

Esto es lo que algunos usuarios de las redes sociales tuvieron que decir sobre la nueva foto de los pasantes de la Casa Blanca:

The White House intern photo is like a Where’s Waldo for a non-white person—in a country that is about 40% non-white. pic.twitter.com/UiBLewAurE — Brian Klaas (@brianklaas) 31 de marzo de 2018

White House interns, 2018 and 2015 pic.twitter.com/1ZlWxal931 — Helen Kennedy (@HelenKennedy) 31 de marzo de 2018

The Trump White House interns could be the whitest group I’ve ever encountered. And I’m including the Nantucket Yacht Club. pic.twitter.com/QDTXHUPN74 — ian bremmer (@ianbremmer) 30 de marzo de 2018