A dónde va la “gran caravana de inmigrantes” que tiene en estado de alerta a Trump

Una inesperada seguidilla de mensajes en Twitter del presidente Donald Trump estremecieron a la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

Minutos después de desear “¡Feliz Pascua!” la mañana de este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia en Twitter.

Dijo que “caravanas” de inmigrantes estaban en camino hacia la frontera sur de Estados Unidos, con la complacencia de las autoridades de México, por lo que exclamó: ¡Se necesita el muro (fronterizo)!”.

La caravana de la que hablaba el mandatario es la que inició en Honduras a mediados de marzo y que hasta este domingo tenía la participación de unas 2,000 personas en el sureste de México.

Llamada “Caravana de refugiados 2018”, la movilización cruzó el 26 de marzo la frontera entre Guatemala y México.

Un reporte al respecto fue transmitido este domingo por la cadena noticiosa Fox News, un canal del que Trump es seguidor y que probablemente llevó al presidente a escribir en Twitter.

BuzzFeed News, uno de los primeros medios de EEUU en publicar un reporte de la caravana, informó que los organizadores estimaban que “dos tercios” de los que marchan planeaban llegar a la frontera estadounidense, mientras que otros esperan reunirse con familiares en México.

Sin embargo, Irineo Mujica, director de la organización Pueblos sin Fronteras que organiza la caravana, aseguró a BBC Mundo que la mayoría de los migrantes centroamericanos está marchando haciaCiudad de México.

De ellos, 80% son de Honduras, y el resto se ha unido en el camino de El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

“Algunos quieren quedarse en México, otros quieren irse a Estados Unidos. No todos quieren ir a Estados Unidos, solo salir del infierno donde viven“, dice Mujica a BBC Mundo.

De los 2,000 migrantes que viajan, se estima que menos de 100 buscan llegar a la frontera con Estados Unidos.

“Algunas de las personas son asesoradas (para ir) hacia la frontera norte”, pero son la minoría, asegura.

El objetivo de los organizadores está en México: “La caravana es una manera de sensibilizar al pueblo mexicano del calvario que sufren los migrantes en su camino, a veces hacia Estados Unidos, a veces hacia México”, explica Mujica.

Ello debido a que en los últimos años se han hecho cada vez más frecuentes los casos de migrantes que, al pasar por México, han sido víctimas de robo, secuestros y hasta asesinatos, además de abusos de las autoridades.

La noticia sobre la caravana motivó a Trump a decir que “estos grandes flujos de personas están tratando de aprovechar el DACA“, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

These big flows of people are all trying to take advantage of DACA. They want in on the act!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018