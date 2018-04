¿Sabes cuánto debe ser el promedio de millas por galón de tu camioneta pick up?

La economía de combustible parece un tema complicado que aquí te simplificamos

Cuando se habla de las camionetas pick up, no hablamos precisamente de los vehículos que mayor cantidad de combustible pueden ahorrar, ya sea en sus presentaciones a gasolina o a diesel.

Saber el promedio de millas por galón que tu camioneta tiene que consumir, recae en varios factores, la primera es el modelo, la segunda, el tipo de motor que elegimos y por último, los cuidados que le brindemos.

En esta ocasión, tomamos en cuenta modelos de mediano y gran tamaño para este comparativo, todos del modelo más reciente colocados en el mercado, ya sean del año 2018 o 2017, según el fabricante y en algunos casos, la perspectiva para 2019 si es que se tiene presupuestado ya.

Las camionetas pick up de tamaño compacto (150 o 1500, según el fabricante), logran economías de combustible promedio de 22 millas por galón, aunque algunos modelos podrían ir hasta 26 y otros por el lado contrario, apenas sumar 17.

En cuanto a las camionetas pick up de tamaño completo, podemos ver menor rendimiento, esto debido a que utilizan motores más grandes, aunque la EPA (US Environmental Protection Agency) no enlista a las camionetas de gran tamaño, por considerarlas vehículos de trabajo de más de 8 mil libras, tomamos los datos de fuentes confiables como The Car Connection y Car & Driver, especializados en pruebas autos en el mercado.

En general, los modelos de gran tamaño como los 350 o 3500, según el fabricante, pueden obtener un rendimiento combinado de combustible de 16 millas por galón, aunque los modelos a diesel llegan sin problemas a las 18 millas.

En un ranking de la EPA, podemos apreciar que la 2018 Chevrolet Colorado en su modelo 2WD 2.8 litros, 4 cilindros de caja automática 6-spd, Turbo, Diesel, logra la mejor economía con 25 millas por galón, mientras que la peor sería la Toyota Tundra con motor de 8 cilindros, 5.7 litros y caja automática de 6 velocidades que apenas alcanza las 14 millas.