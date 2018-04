Barcelona vs. Roma, cuartos de final Champions League, horario y canales de TV

Los catalane se miden a uno de las sorpresas del torneo.

Volver a las semifinales de la Champions, ese es el reto del Barcelona en la serie contra Roma por cuartos de final.

Los de Ernesto Valverde, el único club europeo que no ha perdido en su campeonato doméstico, llegan al envite en un buen momento, con la recuperación física de Leo Messi, que ya jugó unos minutos ante el Sevilla después de perderse los dos partidos amistosos con la selección argentina.

El efecto Messi, que ha anotado en los últimos siete partidos, se dejó notar en el Pizjuan, ya que apareció en la última media hora cuando el Barça perdía por 2-0 y al final un gol suyo acabó por igualar el partido a última hora.

El Roma llega a Barcelona con una buena noticia, la convocatoria del belga Radja Nainggolan, recuperado de un problema muscular, y con otra negativa: la ausencia por lesión del turco Cengiz Under.

Tras ganar al Chelsea, apartar al Atlético Madrid de las eliminatorias y derrotar al Shakhtar Donetsk en los octavos de final, el Roma se convirtió, junto al Sevilla, en la revelación de esta Copa de Europa y llega al Camp Nou con ganas de seguir sorprendiendo.

Por TV e Internet

Qué: Barcelona vs. Roma, cuartos de final Champions League, partido de ida

Estadio: Camp Nou, Barcelona.

Cuándo: Miércoles 4 de abril de 2018

Hora: 2:45 p.m. ET / 1:45 p.m. CT / 11:45 p.m. PT

TV: FS1, ESPN Deportes

Streaming: Fox Sports Go, Fox Soccert Match, WatchESPN