Suspenden el tren 2 en Brooklyn por excremento en vagones

El tren fue detenido y desalojado a la altura de la estación Borough Hall

Cada mañana, los pasajeros suben al Subway para dirigirse a sus trabajos conscientes de que todo puede pasar: desde cambios en el servicio o retrasos en las líneas por reparaciones en las vías, hasta evacuaciones de trenes por presencia de humo en los andenes. Pero en la mañana de este martes, ocurrió algo diferente a lo habitual. Algunos de los usuarios fueron víctimas de un olor muy desagradable en la línea 2. El motivo: heces en dos de los trenes.

“En 25 años viajando en metro, nunca antes he oído un anuncio tan inusual”, se quejó John Schoeffel, de 49 años, en declaraciones recogidas por el Daily News. El tren fue detenido y desalojado a la altura de la estación Borough Hall en Brooklyn, por trabajadores de la MTA.

Por lo menos cinco usuarios de Subway publicaron en Twitter que el servicio fue suspendido alrededor de las 9:30 a.m. debido a la peste fecal. Más tarde, la Autoridad Metropolitana de Transporte lo confirmó. La agencia no proporcionó ningún detalle sobre el incidente, aunque el portavoz de la MTA, Jon Weinstein, dijo en un comunicado: “Estamos completamente indignados y no tenemos ni idea por qué alguien querría hacer eso a sus colegas neoyorquinos”.