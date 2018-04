Aprobados los planes de ahorro para jubilación en pequeñas empresas

Los empleados a los que sus empleadores no ofrecen 401k podrán prepararse económicamente para el retiro

La posibilidad de abrir una cuenta de ahorro para la jubilación desde el puesto de trabajo en una empresa pequeña es, por fin, una realidad en el estado de Nueva York.

El presupuesto del estado establece lo que se conoce como Secure Choice Savings, un plan de ahorro con un objetivo similar al 401k que ofrecen medianas y grandes empresas a los empleados que quieren que una parte de su salario, antes de impuestos, se destine a una cuenta de ahorro de forma regular. Es un porcentaje que nunca llega a las manos del trabajador y solo se tiene acceso a ello con la jubilación.

Secure Choice es una opción de ahorro en la que pueden participar todos los empleados de empresas a los que no se les ofrece el 401k. Las empresas pueden optar a ofrecer este programa (y con ello ser más atractivas para los trabajadores) y los empleados pueden optar por no participar en él si no lo desean.

Según AARP se calcula que son unos 3.5 millones de trabajadores los que carecen de este plan. Esta organización ha sido una de las máximas defensoras de este programa que ya se usa en otros estados para asegurar que una mayoría de trabajadores tengan ahorros para cuando no tengan ingresos por el trabajo.

La falta de ahorros para la jubilación afecta especialmente a minorías como la latina. Según AARP el 67% de los hispanos no tiene ahorros para la jubilación en el trabajo. En el caso de las comunidades asiática y afroamericana los porcentajes son muy altos pero no tanto como en el caso de los latinos.

El plan de ahorro Secure Choice no tiene costo para el empleador, porque está administrado por un programa cuya presidencia estará en manos del comisionado de Taxes y Finanzas. Tampoco tiene ningún costo para las cuentas públicas.

Los empleados que decidan enrolarse en este programa verán deducido el porcentaje de su salario después de impuestos que quieren que vaya a esta cuenta de inversión tipo Roth IRA. Es decir Este tipo de cuentas permiten que cuando se llegue a la edad de retiro se puedan disfrutar de estos ahorros sin pagar impuestos ni por lo que se haya apreciado la inversión durante el tiempo que haya estado operativa la cuenta ni por el dinero que se saca de ellas.

Muchos empleadores, que a diferencia de los que ofrecen 401k no tienen que aportar nada de la empresa a estos planes de retiro, estaban a favor de estas cuentas que ofrecen una cierta seguridad a los empleados, según AARP.

Otra de las cuestiones positivas de Secure Choice, sobre todo para los empleados más jóvenes que cambian frecuentemente de empleo, es que al ser una cuenta personal, se mueve con el trabajador independientemente del trabajo que se tenga. Es algo que las hace diferentes a las 401k que han de transformarse en un IRA cuando se hace un cambio de empleo.