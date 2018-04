Dwayne “The Rock” Johnson contó los detalles de su pleito con Vin Diesel

Los actores protagonizaron un escándalo durante las grabaciones de la octava entrega de "Fast & Furious"

A dos años de haber protagonizado un enfrentamiento con Vin Diesel durante las grabaciones de la película “The Fate of the Furious“, el actor estadounidense Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘The Rock’, rompió el silencio y contó lo que realmente sucedió.

Y es que en el 2016, durante el rodaje de la octava entrega de “Fast & Furious“, surgieron algunas diferencias entre los actores, mismas que fueron reveladas en su momento por el propio Dwayne. Y ahora es él mismo quien decidió aclarar el asunto.

“Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluyendo un importante cara a cara en mi tráiler”, confesó The Rock, de acuerdo a la revista People.

“Lo que entendí es que tenemos diferencias fundamentales en filosofías de cómo debemos hacer películas y colaboraciones. Me tomó algo de tiempo pero ahora estoy agradecido por esa claridad, así sea que trabajemos juntos de nuevo o no”, destacó el exluchador.

Las diferencias entre ambos actores surgieron, a pesar de que en ningún momento del rodaje compartieron el set. Y eso lo confirmó ‘The Rock’.

“Es correcto… no estuvimos juntos en ninguna escena”, expresó la estrella de “Jumanji: Welcome to the Jungle”.

Y aunque The Rock dice no tener problemas para trabajar nuevamente con el actor y productor de la saga, dejó entrever que por el momento no está en sus planes inmediatos compartir set con Diesel en una novena entrega de “Fast & Furious”.

“No estoy muy seguro. En este momento me estoy concentrando en hacer que el spin-off sea lo mejor posible… pero le deseo lo mejor“, precisó el protagonista de “Bay Watch”.

Johnson será el protagonista de “The Fast and Furious spin off Hobbs y Shaw” junto al actor británico Jason Statham.

Un spin-off es una serie de televisión o película que se crean a partir de una obra ya existente.

Diesel también habló sobre las diferencias que tuvo con Johnson en el 2017, aunque minimizó el escándalo y hasta justificó a su coprotagonista.

“No creo que el mundo entienda lo cercanos que somos… creo que las cosas se han salido de proporción y no creo que esa haya sido la intención (de Dwayne)”, estimó Diesel.