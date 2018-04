Ballet Hispánico rendirá tributo a García Lorca

La compañía de danza abre su nueva temporada con dos estrenos que exploran la vida y obra del poeta y dramaturgo español

Ballet Hispánico se prepara para celebrar la cultura latina y rendir tributo a la vida y obra de un célebre poeta y dramaturgo español. La compañía reflejará también, a través de nuevas piezas, su sensibilidad social frente a problemáticas que marcan la cotidianidad de los hispanos.

El programa de la nueva temporada de Ballet Hispánico, que debutará el próximo martes 10 y que se extenderá hasta el 15 de abril, incluye dos estrenos mundiales inspirados en el autor Federico García Lorca, ‘Esperando por Pepe’ y ‘Espíritus gemelos’.

El director artístico de la compañía, Eduardo Vilaro, explica que en ‘Esperando por Pepe’, el coreógrafo Carlos Pons Guerra reinventa la historia de ‘La casa de Bernarda Alba’, del autor Federico García Lorca, abordando ahora en su concepto, conflictos actuales que retratan el día a día moderno. La pieza, que representará el debut de Pons Guerra en Ballet Hispánico, cuenta con música de Banda Ionica, Chavela Vargas, Carlos Campos y Par Ney de Castro.

“El arte, y en este caso la danza, no puede ser ajena a la realidad que nos rodea. La danza se alimenta precisamente de lo que ocurre en el entorno. Los latinos estamos atravesando por una etapa muy difícil en muchos aspectos y estas obras también recogen ese sentir. Pero esto no quiere decir que será un programa aburrido o gris, estas obras exhibirán la alegría y el orgullo hispano que nos distingue”, explica sobre la temporada que tendrá como escenario The Joyce Theater.

Vilaro, coreógrafo y quien durante su entrada en la compañía también se desempeñó como bailarín y educador, adelanta además que tendrán en escena ‘Espíritus gemelos’, una obra que incluye música de los compositores Manuel de Falla y Jacinto Guerrero. Esta producción explora la relación entre García Lorca y el pintor Salvador Dalí.

La pieza, concebida por el coreógrafo Gustavo Ramírez Sansano, explora los matices de la amistad entre ambos, entre otros aspectos de la vida de Dalí y de García Lorca. Este montaje, el cuarto de Ramírez Sansano para la compañía, tiene como punto de partida el tiempo que el referido poeta español pasó en Nueva York, durante su visita a la ciudad en 1929.

“Este nuevo ciclo de presentaciones también incluye ‘Línea Recta’, de la coreógrafa Annabelle López Ochoa, quien funde el flamenco, baile tradicional español, con la danza contemporánea. Otra pieza que no podía faltar en este programa es ‘Con brazos abiertos’, de Michelle Manzanares, la cual toca el tema de la simbología mexicana. Sin dudas, contamos con cuatro piezas magistrales”, concluye Vilaro.

En detalle

Qué: Nueva temporada de Ballet Hispánico.

Cuándo: Desde el 10 de abril

Dónde: The Joyce Theater, 175 8th avenue

Entradas: Desde $10

Información: http://www.ballethispanico.org y www.joyce.org