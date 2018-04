Lorenzo Méndez no ha pagado pensión y su expareja muestra evidencia

El novio de Chiquis Rivera no sale de una para meterse en otra con Claudia Galván

La expareja del Lorenzo Méndez, vocalista de La Original Banda El Limón, retomó la embestida pública contra el artista con publicaciones en redes en las que cuestiona el incumplimiento del pago de pensión alimenticia por parte del cantante.

Claudia Galván compartió imágenes del recibo de los pagos depositados a la cuenta de la mujer para la manuntención de sus dos hijas.

Según se desprende de los documentos de la fiscalía de Texas, el artista solo realizó un pago el 28 de febrero.

En una especie de diatriba para defenderse de los que la señalan por, supuestamente, ser una mantenida del intérprete, Galván rechazó que viva de su expareja.

“Para las viejas ardidas que dicen que vivo de lujo por la manutención de mis hijos de Lorenzo no más porque es famoso… No mamen, solo porque les arde que hay mujeres que nacen con más huevos que los hombres y que ustedes no son una de ellas, no es mi culpa”, indicó la mexicana como comentario a la publicación.

“He visto un pago en todo lo que lleva del año. De por sí, no me da ni 5 por ciento de lo que hace”.

La mujer, además, le habló directamente a los que dicen que Méndez “hace dinero”. “Ya saben cómo son los artistas de corruptos, mintiendo al gobierno o no reportando impuestos (para) así no pagar”, indicó.

Méndez no ha reaccionado a las alegaciones de la madre de sus hijos.

Hace unas semanas, Galván arremetió contra el artista porque, supuestamente, prefirió ir a un evento con su novia Chiquis Rivera que compartir con una de sus hijas en su cumpleaños.