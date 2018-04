Ocho señales silenciosas del cáncer cerebral

El cáncer cerebral no hace mucho ruido en tu cuerpo, pero es uno de los más drásticos

Aunque afecta solo al 1 % de la población mundial, el cáncer cerebral no hace mucho ruido en tu cuerpo. Son pocos los síntomas y solo se manifiestan en dolores de cabeza o alguna dolencia cotidiana.

Aquí ocho de los síntomas del cáncer cerebral, según publicó Reader’s Digest.com:

1- Dolores de cabezas consistentes: al publicación destaca que puede ser muy difícil hasta para los médicos distinguir la diferencia entre los dolores de cabeza causados por migraña o causados por tumores cerebrales.

2- Leve pérdida de la vista: Muchos de los pacientes no se dan cuenta en la alteración de la vista hasta mucho tiempo después a causa de accidentes automovilísticos, particularmente.

3- Debilidad y desmayo: “Si tienes un tumor cerebral, es posible que no sientas dolor en tus extremidades, pero es posible que tu pierna o brazo izquierdo o derecho no responda de la manera en que estás acostumbrado, o que tal vez no responsa en absoluto”, explica la publicación.

4- Hablar con mala articulación o tartamudear: “Los problemas de lenguaje, como el tartamudeo, la dificultad para nombrar objetos o entender lo que otros dicen, son síntomas clave de un tumor que está en los lóbulos frontales o temporales, áreas del cerebro asociadas con la función motora del habla y la comprensión del lenguaje”, comentó el doctor Carrubba a Reader’s Digest.

5- Sentimientos caprichosos y comportamiento arrriesgado: “Los pacientes que tienen un tumor cerebral pueden experimentar depresión, enojo o ansiedad, incluso si comúnmente no muestran este tipo de emociones”, explicó el Sumeet Vadera, doctor en medicina, neurocirujano de la Universidad de California en Irvine.

6- Pérdida de audición o zumbido: “Si experimentas pérdida de audición en un lado o una sensación de zumbido constante, conocida como tinnitus, querrás programar una cita con tu médico para que pueda determinar si tus síntomas son lo suficientemente graves como para que veas a un neurólogo”, dijo el doctor Carrubba.

7- Infertilidad: El cerebro controla básicamente casi todo nuestro cuerpo, incluyendo hasta la producción de hormonas. “Hace esto por medio de una extensión conocida como glándula pituitaria, una estructura del tamaño de un guisante localizada en la base del cerebro”, reza la publicación. “Los tumores que afectan la glándula pituitaria pueden secretar altas cantidades de hormonas o evitar que la glándula normal funcione”.

8- Pérdida de equilibrio: La publicación explica que “si comienzas a tener dificultades para caminar, especialmente en la oscuridad, y tiendes a inclinarte hacia un lado, esto puede ser un síntoma causado por tumores que se encuentran en el cerebelo, el área del cerebro responsable del equilibrio y la coordinación