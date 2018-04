5 autos con mejor comportamiento off-road 

Estos vehículos son una delicia cuando se trata de llevarlos off-road

Conducir fuera del terreno puede ser muy divertido si se hace en el vehículo correcto, por ello te decimos cuáles son los que mejor se comportan off-road.

1- Jeep Wrangler

Cuando hablamos de este tipo de vehículos, no podemos dejar fuera al de mayor tradición y por tanto experiencia en estos caminos inexistentes.

2-Mercedes-Benz G550

Todo un clásico, uno de los vehículos más impresionantes al momento de salir del pavimento, la cosa más compleja parece sencilla en el gigante alemán.

3- Ford F-150 Raptor

Uno de los regresos más esperados y que también demuestra ser uno de los más poderosos y divertidos para andar fuera de las carreteras.

4- Land Rover Discovery

Uno de los más lujosos de la lista, se pone a tono gracias a su cuerpo de una pieza y sus avances electrónicos para conducción todo terreno.

5- RAM Power Wagon

Una de las pick up que no huye ni al trabajo ni a la aventura. Muchos lo comparan con un Jeep transformado en pick up.